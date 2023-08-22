https://uz.sputniknews.ru/20230822/noch-avtobus-uzbekistan-38107881.html
В Узбекистане междугородным автобусам разрешили передвигаться ночью без сопровождения
В Узбекистане междугородным автобусам разрешили передвигаться ночью без сопровождения
Основное условие для перевозки пассажиров в ночное время без сопровождения автомобилей МВД — наличие устройства для контроля времени работы и отдыха водителя.
2023-08-22T18:22+0500
2023-08-22T18:22+0500
2023-08-22T18:22+0500
узбекистан
безопасность
движение
транспорт
общество
мвд
автобусы
маршрут
технологии
оборудование
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Автобусы междугородных и международных маршрутов в Узбекистане теперь могут осуществлять рейсы в ночное время без сопровождения инспекторов Службы безопасности дорожного движения, сообщает Минюст.Это определено в Постановлении правительства “О дополнительных мерах по обеспечению безопасности движения на транспорте”.Согласно ему, автобусы, выполняющие ночные рейсы, должны быть оснащены специальным тахографом для контроля режима труда и отдыха водителей.С 1 января 2024 года: Кроме того, разработают законопроект, в соответствии с которым сотрудники Инспекции по надзору в сфере транспорта смогут составлять административные протоколы и привлекать к ответственности водителей за нарушения правил перевозки пассажиров и несоблюдение режимов работы и отдыха.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан безопасность движение транспорт общество мвд автобусы маршрут технологии оборудование
узбекистан безопасность движение транспорт общество мвд автобусы маршрут технологии оборудование
В Узбекистане междугородным автобусам разрешили передвигаться ночью без сопровождения
Основное условие для перевозки пассажиров в ночное время без сопровождения автомобилей МВД — наличие устройства для контроля времени работы и отдыха водителя.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Автобусы междугородных и международных маршрутов в Узбекистане теперь могут осуществлять рейсы в ночное время без сопровождения инспекторов Службы безопасности дорожного движения, сообщает Минюст.
Это определено в Постановлении правительства “О дополнительных мерах по обеспечению безопасности движения на транспорте”.
Согласно ему, автобусы, выполняющие ночные рейсы, должны быть оснащены специальным тахографом для контроля режима труда и отдыха водителей.
рабочее время водителей междугородного, межрегионального и международного пассажирского транспорта будут исчислять на основании тахографического показателя таблиц, дорожных листов, билетно-учетных ведомостей;
инспекторов, следящих за соблюдением режима труда и отдыха, обеспечат необходимыми устройствами.
Кроме того, разработают законопроект, в соответствии с которым сотрудники Инспекции по надзору в сфере транспорта смогут составлять административные протоколы и привлекать к ответственности водителей за нарушения правил перевозки пассажиров и несоблюдение режимов работы и отдыха.