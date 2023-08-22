https://uz.sputniknews.ru/20230822/noch-avtobus-uzbekistan-38107881.html

В Узбекистане междугородным автобусам разрешили передвигаться ночью без сопровождения

В Узбекистане междугородным автобусам разрешили передвигаться ночью без сопровождения

Основное условие для перевозки пассажиров в ночное время без сопровождения автомобилей МВД — наличие устройства для контроля времени работы и отдыха водителя.

2023-08-22T18:22+0500

2023-08-22T18:22+0500

2023-08-22T18:22+0500

узбекистан

безопасность

движение

транспорт

общество

мвд

автобусы

маршрут

технологии

оборудование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/11/24027989_0:74:1025:650_1920x0_80_0_0_20169848002457fa54f229a022a1716b.jpg

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Автобусы междугородных и международных маршрутов в Узбекистане теперь могут осуществлять рейсы в ночное время без сопровождения инспекторов Службы безопасности дорожного движения, сообщает Минюст.Это определено в Постановлении правительства “О дополнительных мерах по обеспечению безопасности движения на транспорте”.Согласно ему, автобусы, выполняющие ночные рейсы, должны быть оснащены специальным тахографом для контроля режима труда и отдыха водителей.С 1 января 2024 года: Кроме того, разработают законопроект, в соответствии с которым сотрудники Инспекции по надзору в сфере транспорта смогут составлять административные протоколы и привлекать к ответственности водителей за нарушения правил перевозки пассажиров и несоблюдение режимов работы и отдыха.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан безопасность движение транспорт общество мвд автобусы маршрут технологии оборудование