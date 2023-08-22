https://uz.sputniknews.ru/20230822/ozon-logisticheskiy-tsentr-v-uzbekistane-38113829.html

Российский ритейлер хочет открыть логистический центр в Узбекистане

Российский ритейлер хочет открыть логистический центр в Узбекистане

Глава ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев провел переговоры с представителями крупного маркетплейса.

2023-08-22T21:06+0500

2023-08-22T21:06+0500

2023-08-22T21:06+0500

узбекистан

узчармсаноат

россия

сотрудничество

компания

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ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Крупный российский ритейлер "Озон" заинтересован в строительстве логистического центра в Узбекистане.Практические аспекты строительства центра и взаимовыгодного сотрудничества обсудил председатель ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев с представителями российской компании, сообщает пресс-служба ассоциации.Фахриддин Бобоев рассказал собеседникам о реформах, проводимых в сфере кожевенного производства. Российские бизнесмены отметили динамику развития кожевенно-обувной и пушно-меховой отрасли Узбекистана и растущий спрос на продукцию из Узбекистана на российском рынке.Компания электронной коммерции "Озон" основана в 1998 году. В 2022 году выручка компании составила 277,1 млрд рублей. Компания имеет логистические центры в России, Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане.

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