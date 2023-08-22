https://uz.sputniknews.ru/20230822/ozon-logisticheskiy-tsentr-v-uzbekistane-38113829.html
Российский ритейлер хочет открыть логистический центр в Узбекистане
Российский ритейлер хочет открыть логистический центр в Узбекистане
Глава ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев провел переговоры с представителями крупного маркетплейса.
2023-08-22T21:06+0500
2023-08-22T21:06+0500
2023-08-22T21:06+0500
узбекистан
узчармсаноат
россия
сотрудничество
компания
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ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Крупный российский ритейлер "Озон" заинтересован в строительстве логистического центра в Узбекистане.Практические аспекты строительства центра и взаимовыгодного сотрудничества обсудил председатель ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев с представителями российской компании, сообщает пресс-служба ассоциации.Фахриддин Бобоев рассказал собеседникам о реформах, проводимых в сфере кожевенного производства. Российские бизнесмены отметили динамику развития кожевенно-обувной и пушно-меховой отрасли Узбекистана и растущий спрос на продукцию из Узбекистана на российском рынке.Компания электронной коммерции "Озон" основана в 1998 году. В 2022 году выручка компании составила 277,1 млрд рублей. Компания имеет логистические центры в России, Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане.
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узбекистан узчармсаноат озон ozon логистический центр сотрудничество изделия из кожи меха обувь текстиль
узбекистан узчармсаноат озон ozon логистический центр сотрудничество изделия из кожи меха обувь текстиль
Российский ритейлер хочет открыть логистический центр в Узбекистане
Глава ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев провел переговоры с представителями крупного маркетплейса.
ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Крупный российский ритейлер "Озон" заинтересован в строительстве логистического центра в Узбекистане.
Практические аспекты строительства центра и взаимовыгодного сотрудничества обсудил председатель ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев с представителями российской компании, сообщает
пресс-служба ассоциации.
"Через этот логистический центр можно будет реализовывать изделия из кожи, гранулы ЭВА, обувь из экокожи и текстиля (сезонную легкую, детскую, женскую и мужскую обувь), кожгалантерею и изделия из каракуля российским торговым сетям и предприятиям", - говорится в сообщении пресс-службы.
Фахриддин Бобоев рассказал собеседникам о реформах, проводимых в сфере кожевенного производства. Российские бизнесмены отметили динамику развития кожевенно-обувной и пушно-меховой отрасли Узбекистана и растущий спрос на продукцию из Узбекистана на российском рынке.
Компания электронной коммерции "Озон" основана в 1998 году. В 2022 году выручка компании составила 277,1 млрд рублей. Компания имеет логистические центры в России, Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане.