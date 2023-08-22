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Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 23 августа

Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 23 августа

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в среду.

2023-08-22T12:10+0500

2023-08-22T12:10+0500

2023-08-22T12:18+0500

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В среду на большей части территории республики без осадков, лишь в горных и предгорных районах местами возможны кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. Чуть менее ветрено в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10м/с.Температура воздуха днем:

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