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Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 23 августа
Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 23 августа
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в среду.
2023-08-22T12:10+0500
2023-08-22T12:10+0500
2023-08-22T12:18+0500
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В среду на большей части территории республики без осадков, лишь в горных и предгорных районах местами возможны кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. Чуть менее ветрено в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10м/с.Температура воздуха днем:
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Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 23 августа
12:10 22.08.2023 (обновлено: 12:18 22.08.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в среду.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
В среду на большей части территории республики без осадков, лишь в горных и предгорных районах местами возможны кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Чуть менее ветрено в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 35-40 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 34-39 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 32-37 градусов тепла.
горные районы — 25-30 градусов тепла.