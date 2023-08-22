https://uz.sputniknews.ru/20230822/putin-obrashcheniye-forum-briks-38116807.html

Процесс дедолларизации в странах БРИКС необратим – Путин

Процесс дедолларизации в странах БРИКС необратим – Путин

Решать сложные и комплексные задачи в мире приходится на фоне все более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических и продовольственных рынков, подчеркнул российский президент.

2023-08-22T22:12+0500

2023-08-22T22:12+0500

2023-08-22T22:12+0500

россия

владимир путин

видеообращение

брикс

зерновая сделка

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Из-за безответственного поведения некоторых стран в мире ощущается значительное инфляционное давление, поэтому процесс дедолларизации в странах БРИКС нарастает и необратим. Такое заявление сделал в видеооращении к участникам Делового форума БРИКС президент России Владимир Путин.Решать сложные и комплексные задачи в мире приходится на фоне все более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических и продовольственных рынков, подчеркнул президент.Необратимый и объективный процесс дедолларизации в БРИКС набирает обороты, отметил российский лидер. Россия также активно переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, в том числе из числа стран объединения.Владимир Путин считает логичным тот факт, что одним из приоритетов взаимодействия "пятерки" в целом стало укрепление взаимосвязанности, создание новых устойчивых транспортных магистралей.Говоря о зерновой сделке, Путин подчеркнул, что Россия выполнила свои обязательства, но партнеры не осуществили одно из условий соглашения - вывод из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки. При этом, по его словам, переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются, принято решение направить шести африканским странам по 25–50 тысяч тонн зерна.

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