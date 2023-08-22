https://uz.sputniknews.ru/20230822/putin-obrashcheniye-forum-briks-38116807.html
Процесс дедолларизации в странах БРИКС необратим – Путин
Процесс дедолларизации в странах БРИКС необратим – Путин
Решать сложные и комплексные задачи в мире приходится на фоне все более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических и продовольственных рынков, подчеркнул российский президент.
2023-08-22T22:12+0500
2023-08-22T22:12+0500
2023-08-22T22:12+0500
россия
владимир путин
видеообращение
брикс
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38116989_0:0:2248:1265_1920x0_80_0_0_835bf16abd6831cf360ebaf526b0f027.jpg
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Из-за безответственного поведения некоторых стран в мире ощущается значительное инфляционное давление, поэтому процесс дедолларизации в странах БРИКС нарастает и необратим. Такое заявление сделал в видеооращении к участникам Делового форума БРИКС президент России Владимир Путин.Решать сложные и комплексные задачи в мире приходится на фоне все более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических и продовольственных рынков, подчеркнул президент.Необратимый и объективный процесс дедолларизации в БРИКС набирает обороты, отметил российский лидер. Россия также активно переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, в том числе из числа стран объединения.Владимир Путин считает логичным тот факт, что одним из приоритетов взаимодействия "пятерки" в целом стало укрепление взаимосвязанности, создание новых устойчивых транспортных магистралей.Говоря о зерновой сделке, Путин подчеркнул, что Россия выполнила свои обязательства, но партнеры не осуществили одно из условий соглашения - вывод из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки. При этом, по его словам, переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются, принято решение направить шести африканским странам по 25–50 тысяч тонн зерна.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38116989_207:0:2182:1481_1920x0_80_0_0_99de30da15719bee7820b6df2c617387.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия владимир путин президент зерновая сделка процесс дедолларизации форум брикс видеообращение
россия владимир путин президент зерновая сделка процесс дедолларизации форум брикс видеообращение
Процесс дедолларизации в странах БРИКС необратим – Путин
Решать сложные и комплексные задачи в мире приходится на фоне все более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических и продовольственных рынков, подчеркнул российский президент.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Из-за безответственного поведения некоторых стран в мире ощущается значительное инфляционное давление, поэтому процесс дедолларизации в странах БРИКС нарастает и необратим. Такое заявление сделал в видеооращении к участникам Делового форума БРИКС президент России Владимир Путин.
Решать сложные и комплексные задачи в мире приходится на фоне все более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических и продовольственных рынков, подчеркнул президент.
"В условиях значительного инфляционного давления, вызванного, в том числе безответственными действиями ряда стран по проведению масштабной миссии для сглаживания издержек пандемии, что провоцирует накопления частного и государственного долга", - сказал Путин.
Необратимый и объективный процесс дедолларизации в БРИКС набирает обороты, отметил российский лидер. Россия также активно переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, в том числе из числа стран объединения.
"В БРИКС сообща запускаются новые инфраструктурные и инвестиционные проекты, растут товарные обмены, расширяются отраслевые контакты", — отметил Путин.
Владимир Путин считает логичным тот факт, что одним из приоритетов взаимодействия "пятерки" в целом стало укрепление взаимосвязанности, создание новых устойчивых транспортных магистралей.
Говоря о зерновой сделке, Путин подчеркнул, что Россия выполнила свои обязательства, но партнеры не осуществили одно из условий соглашения - вывод из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки.
"Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались. Препятствовали даже безвозмездной передаче нами заблокированных в европейских портах минеральных удобрений, хотя речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе", - сказал Путин.
При этом, по его словам, переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются, принято решение направить шести африканским странам по 25–50 тысяч тонн зерна.