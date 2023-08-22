https://uz.sputniknews.ru/20230822/rossiya-novyy-zakon-taksi-38097857.html

Новые требования к таксистам в России — разъяснения для мигрантов

Новые требования к таксистам в России — разъяснения для мигрантов

Новый закон о такси вступит в силу с 1 сентября. Касаться он будет работы всех таксистов с любым гражданством, включая мигрантов.

2023-08-22T18:09+0500

2023-08-22T18:09+0500

2023-08-22T18:19+0500

россия

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. С 1 сентября в России вступит в силу новый закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси". Требования этого закона будут касаться не только граждан России, но и представителей любых других государств, включая Узбекистан.Разъяснения к основным положениям закона подготовила совместно с Министерством транспорта и опубликовала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).Основные моментыНовые требования применяются одинаково ко всем водителям такси в России, независимо от гражданства.Водители должны иметь права категории B со стажем три года и более. Также необходимо иметь трудовой договор с перевозчиком либо быть индивидуальным предпринимателем/самозанятым, который имеет разрешение на перевозку.Водителя не допустят к управлению такси, если его повторно лишили прав и/или арестовали за нарушение ПДД, если еще не истек год с предыдущего такого наказания, а также если он не прошел аттестацию на знание города (требование об обязательности прохождения аттестации отнесено на усмотрение субъекта РФ). Запрещено работать таксистом тому, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статье 328.1 Трудового кодекса РФ (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства и ряд других).Таксисты из стран ЕАЭС должны предоставлять две справки о несудимости: от компетентных органов России и своей страны.Все таксисты обязаны до 1 сентября следующего года заключить договор об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).С 1 сентября этого года самозанятым водителям необходимо вести журнал учета рабочего времени.Подробнее о новых правилах вы можете прочитать на сайте ЕЭК.

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