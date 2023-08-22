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Саидов встретился с главой МИД Палестины — о чем договорились
Саидов встретился с главой МИД Палестины — о чем договорились
Стороны подписали документ, определяющий приоритетные направления двусторонних отношений.
2023-08-22T07:26+0500
2023-08-22T07:26+0500
2023-08-22T07:26+0500
узбекистан
палестина
политика
встреча
бахтиёр саидов
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ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с главой МИД Палестины Риадом Малки. Об этом глава узбекского внешнеполитического ведомства сообщил в своем Telegram-канале.По итогам беседы стороны подписали Протокол о политических консультациях между министерствами. Документ определяет приоритетные направления двусторонних отношений, конкретные цели и основные шаги, которые необходимо предпринять, уточнил министр.
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узбекистан палестина встреча министр иностранных дел бахтиёр саидов риад малки протокол о политических консультациях
узбекистан палестина встреча министр иностранных дел бахтиёр саидов риад малки протокол о политических консультациях
Саидов встретился с главой МИД Палестины — о чем договорились
Стороны подписали документ, определяющий приоритетные направления двусторонних отношений.
ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с главой МИД Палестины Риадом Малки. Об этом глава узбекского внешнеполитического ведомства сообщил
в своем Telegram-канале.
"Сегодня в Ташкенте провели встречу с Е.П. Риадом Малки, министром иностранных дел Палестины. Крепкие исторические связи между нашими двумя народами, складывавшиеся веками, служат прочной основой для расширения отношений по многим направлениям. Мы готовы поддержать представителей бизнес-кругов наших стран в освоении рынков Узбекистана и Палестины", - написал он.
По итогам беседы стороны подписали Протокол о политических консультациях между министерствами. Документ определяет приоритетные направления двусторонних отношений, конкретные цели и основные шаги, которые необходимо предпринять, уточнил министр.