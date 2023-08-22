https://uz.sputniknews.ru/20230822/saidov-vstretilsya-s-glavoy-mid-palestiny--o-chem-dogovorilis-38075028.html

Саидов встретился с главой МИД Палестины — о чем договорились

Саидов встретился с главой МИД Палестины — о чем договорились

Стороны подписали документ, определяющий приоритетные направления двусторонних отношений.

2023-08-22T07:26+0500

2023-08-22T07:26+0500

2023-08-22T07:26+0500

узбекистан

палестина

политика

встреча

бахтиёр саидов

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ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с главой МИД Палестины Риадом Малки. Об этом глава узбекского внешнеполитического ведомства сообщил в своем Telegram-канале.По итогам беседы стороны подписали Протокол о политических консультациях между министерствами. Документ определяет приоритетные направления двусторонних отношений, конкретные цели и основные шаги, которые необходимо предпринять, уточнил министр.

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