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Скончался итальянский певец Тото Кутуньо
Скончался итальянский певец Тото Кутуньо
Известный итальянский певец и композитор умер в Милане на 81-м году жизни.
2023-08-22T20:45+0500
2023-08-22T20:45+0500
2023-08-22T21:10+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Известный итальянский певец и композитор Тото Кутуньо скончался в Милане на 81-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rainews24.По словам его менеджера, певец скончался в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы.Самой знаменитой его песней стала "L’italiano". В 2016 году, во время своего приезда в Ташкент, Тото Кутуньо удивил слушателей, исполнив вместе с Таиром Кузиевым и группой "Сато" хит "Яллы" — "Чайхана" и поздоровавшись с залом на узбекском языке. Вспомним, как это было:
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в мире италия милан тото кутуньо певец композитор скончался от болезни в больнице l'italiano
в мире италия милан тото кутуньо певец композитор скончался от болезни в больнице l'italiano
Скончался итальянский певец Тото Кутуньо
20:45 22.08.2023 (обновлено: 21:10 22.08.2023)
Известный итальянский певец и композитор умер в Милане на 81-м году жизни.
ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik.
Известный итальянский певец и композитор Тото Кутуньо скончался в Милане на 81-м году жизни, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал Rainews24.
По словам его менеджера, певец скончался в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы.
Самой знаменитой его песней стала "L’italiano".
В 2016 году, во время своего приезда в Ташкент
, Тото Кутуньо удивил слушателей, исполнив вместе с Таиром Кузиевым и группой "Сато" хит "Яллы" — "Чайхана" и поздоровавшись с залом на узбекском языке. Вспомним, как это было: