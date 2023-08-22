https://uz.sputniknews.ru/20230822/toto-kutuno-skonchalsa-38113450.html

Скончался итальянский певец Тото Кутуньо

Скончался итальянский певец Тото Кутуньо

Известный итальянский певец и композитор умер в Милане на 81-м году жизни.

2023-08-22T20:45+0500

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ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Известный итальянский певец и композитор Тото Кутуньо скончался в Милане на 81-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rainews24.По словам его менеджера, певец скончался в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы.Самой знаменитой его песней стала "L’italiano". В 2016 году, во время своего приезда в Ташкент, Тото Кутуньо удивил слушателей, исполнив вместе с Таиром Кузиевым и группой "Сато" хит "Яллы" — "Чайхана" и поздоровавшись с залом на узбекском языке. Вспомним, как это было:

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