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Россия поставит в Узбекистан технику для разработки нефтяных месторождений

Россия поставит в Узбекистан технику для разработки нефтяных месторождений

Переговоры о сотрудничестве в этом направлении с российской компанией состоялись в рамках международной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023" в Ташкенте в апреле

2023-08-22T16:13+0500

2023-08-22T16:13+0500

2023-08-22T16:57+0500

узбекистан

россия

нефть

месторождение

месторождение нефти

свердловская область

делегация

техника

"иннопром"

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Свердловская компания "Квант" поставит в Узбекистан радиоизотопную продукцию и радиационно-защитную технику для проведения гамма и нейтронного каротажа скважин (метод геофизических исследований). Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.Переговоры о сотрудничестве прошли в Ташкенте в рамках "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023" с нефтесервисной компанией Eriell, предоставляющей услуги строительства и капитального ремонта скважин ведущим компаниям нефтегазовой отрасли в Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке.В рамках реализации контракта до конца 2023 года в Узбекистан поставят: пять источников нейтронного излучения типа ИБН-8-5 и пять источников гамма-излучения типа ИГИ-Ц-4-2. Все источники будут отправлены в Узбекистан в специализированных транспортно-упаковочных комплектах. Напомним, свердловскую делегацию возглавлял губернатор Евгений Куйвашев. Предприниматели Среднего Урала участвовали в В2В переговорах с потенциальными партнерами из Узбекистана при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр "Мой бизнес") и Агентства по привлечению инвестиций региона в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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