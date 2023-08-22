https://uz.sputniknews.ru/20230822/uralskiye-injenery-postavka-uzbekistan-texnika-razrabotka-neftyanyye-mestorojdeniya-38097779.html
Россия поставит в Узбекистан технику для разработки нефтяных месторождений
Россия поставит в Узбекистан технику для разработки нефтяных месторождений
Переговоры о сотрудничестве в этом направлении с российской компанией состоялись в рамках международной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023" в Ташкенте в апреле
2023-08-22T16:13+0500
2023-08-22T16:13+0500
2023-08-22T16:57+0500
узбекистан
россия
нефть
месторождение
месторождение нефти
свердловская область
делегация
техника
"иннопром"
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Свердловская компания "Квант" поставит в Узбекистан радиоизотопную продукцию и радиационно-защитную технику для проведения гамма и нейтронного каротажа скважин (метод геофизических исследований). Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.Переговоры о сотрудничестве прошли в Ташкенте в рамках "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023" с нефтесервисной компанией Eriell, предоставляющей услуги строительства и капитального ремонта скважин ведущим компаниям нефтегазовой отрасли в Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке.В рамках реализации контракта до конца 2023 года в Узбекистан поставят: пять источников нейтронного излучения типа ИБН-8-5 и пять источников гамма-излучения типа ИГИ-Ц-4-2. Все источники будут отправлены в Узбекистан в специализированных транспортно-упаковочных комплектах. Напомним, свердловскую делегацию возглавлял губернатор Евгений Куйвашев. Предприниматели Среднего Урала участвовали в В2В переговорах с потенциальными партнерами из Узбекистана при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр "Мой бизнес") и Агентства по привлечению инвестиций региона в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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узбекистан россия сотрудничество компания квант уральские инженеры международная выставка иннопром. центральная азия 2023 продукция техника
узбекистан россия сотрудничество компания квант уральские инженеры международная выставка иннопром. центральная азия 2023 продукция техника
Россия поставит в Узбекистан технику для разработки нефтяных месторождений
16:13 22.08.2023 (обновлено: 16:57 22.08.2023)
Переговоры о сотрудничестве в этом направлении с российской компанией состоялись в рамках международной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023" в Ташкенте в апреле.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Свердловская компания "Квант" поставит в Узбекистан радиоизотопную продукцию и радиационно-защитную технику для проведения гамма и нейтронного каротажа скважин (метод геофизических исследований). Об этом сообщает информационный портал
Свердловской области.
Переговоры о сотрудничестве прошли в Ташкенте в рамках "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023" с нефтесервисной компанией Eriell, предоставляющей услуги строительства и капитального ремонта скважин ведущим компаниям нефтегазовой отрасли в Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке.
"В рамках этого же визита с Государственным комитетом промышленной безопасности Узбекистана согласована возможность доставки из России радиоактивных грузов специализированным автомобильным транспортом. Итогом стало подписание контракта на поставку в Узбекистан российской радиоизотопной продукции и радиационно-защитной техники, предназначенной для исследования скважин, где предполагается добыча нефти", — рассказал первый заместитель директора компании "Квант" Василий Русанов.
В рамках реализации контракта до конца 2023 года в Узбекистан поставят: пять источников нейтронного излучения типа ИБН-8-5 и пять источников гамма-излучения типа ИГИ-Ц-4-2. Все источники будут отправлены в Узбекистан в специализированных транспортно-упаковочных комплектах.
Напомним, свердловскую делегацию возглавлял губернатор Евгений Куйвашев. Предприниматели Среднего Урала участвовали в В2В переговорах с потенциальными партнерами из Узбекистана при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр "Мой бизнес") и Агентства по привлечению инвестиций региона в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
"Благодаря участию в международных миссиях наши предприятия имеют возможность расширять сотрудничество с компаниями дружественных стран в высокотехнологичных и капиталоемких сферах. На выставке ИННОПРОМ в Узбекистане благодаря господдержке более 50 свердловских предприятий экспонировались бесплатно, сегодня эти контакты начинают приносить ощутимый эффект", — сказал министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков.