https://uz.sputniknews.ru/20230822/uzbekistan-palestina-ukrepleniye-mejparlamentskiye-svyazi-38077777.html

Узбекистан и Палестина укрепляют межпарламентские связи

Узбекистан и Палестина укрепляют межпарламентские связи

Председатель Сената предложила укреплять потенциал связей между Палестиной и Узбекистаном путем организации взаимных визитов на различных уровнях и обмена... 22.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-22T09:54+0500

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узбекистан

палестина

сенат республики узбекистан

танзила нарбаева

встреча

визит

парламент

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Председатель Сената Танзила Нарбаева приняла находящегося в Узбекистане с визитом министра иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияда Малки, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.В ходе встречи стороны договорились о продолжении традиции поддержки взаимных инициатив и дальнейшего последовательного развития сотрудничества в рамках международных парламентских структур, таких как Межпарламентский союз, Арабский парламент и ряда других международных организаций.Кроме того, рассмотрели вопросы многоплановых отношений между двумя странами, в частности, в экономической, культурно-гуманитарной сферах и развития межпарламентских связей. Председатель Сената предложила укреплять потенциал связей между Палестиной и Узбекистаном путем организации взаимных визитов на различных уровнях и обмена опытом. Так, акцентировано внимание на налаживании конструктивного диалога между парламентами двух стран и развитии тесных межпарламентских связей. Также состоялся обмен мнениями по поводу налаживания диалога между соответствующими комитетами в сферах, представляющих взаимный интерес, формирования "групп дружбы", что является одним из важных механизмов межпарламентских связей. Это не только углубляет взаимное доверие и дружественные отношения между странами, но и служит последовательной и эффективной организации сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, резюмируют в сообщении.

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узбекистан, палестина, сенат республики узбекистан, танзила нарбаева, встреча, визит, парламент