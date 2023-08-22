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https://uz.sputniknews.ru/20230822/uzbekistan-palestina-ukrepleniye-mejparlamentskiye-svyazi-38077777.html
Узбекистан и Палестина укрепляют межпарламентские связи
Узбекистан и Палестина укрепляют межпарламентские связи
Председатель Сената предложила укреплять потенциал связей между Палестиной и Узбекистаном путем организации взаимных визитов на различных уровнях и обмена... 22.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-22T09:54+0500
2023-08-22T09:58+0500
узбекистан
палестина
сенат республики узбекистан
танзила нарбаева
встреча
визит
парламент
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Председатель Сената Танзила Нарбаева приняла находящегося в Узбекистане с визитом министра иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияда Малки, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.В ходе встречи стороны договорились о продолжении традиции поддержки взаимных инициатив и дальнейшего последовательного развития сотрудничества в рамках международных парламентских структур, таких как Межпарламентский союз, Арабский парламент и ряда других международных организаций.Кроме того, рассмотрели вопросы многоплановых отношений между двумя странами, в частности, в экономической, культурно-гуманитарной сферах и развития межпарламентских связей. Председатель Сената предложила укреплять потенциал связей между Палестиной и Узбекистаном путем организации взаимных визитов на различных уровнях и обмена опытом. Так, акцентировано внимание на налаживании конструктивного диалога между парламентами двух стран и развитии тесных межпарламентских связей. Также состоялся обмен мнениями по поводу налаживания диалога между соответствующими комитетами в сферах, представляющих взаимный интерес, формирования "групп дружбы", что является одним из важных механизмов межпарламентских связей. Это не только углубляет взаимное доверие и дружественные отношения между странами, но и служит последовательной и эффективной организации сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, резюмируют в сообщении.
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узбекистан, палестина, сенат республики узбекистан, танзила нарбаева, встреча, визит, парламент
узбекистан, палестина, сенат республики узбекистан, танзила нарбаева, встреча, визит, парламент

Узбекистан и Палестина укрепляют межпарламентские связи

09:54 22.08.2023 (обновлено: 09:58 22.08.2023)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаТанзила Нарбаева приняла находящегося в Узбекистане с визитом министра иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияда Малки
Танзила Нарбаева приняла находящегося в Узбекистане с визитом министра иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияда Малки - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2023
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Председатель Сената предложила укреплять потенциал связей между Палестиной и Узбекистаном путем организации взаимных визитов на различных уровнях и обмена опытом.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Председатель Сената Танзила Нарбаева приняла находящегося в Узбекистане с визитом министра иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияда Малки, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаТанзила Нарбаева приняла находящегося в Узбекистане с визитом министра иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияда Малки
Танзила Нарбаева приняла находящегося в Узбекистане с визитом министра иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияда Малки - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2023
Танзила Нарбаева приняла находящегося в Узбекистане с визитом министра иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияда Малки
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В ходе встречи стороны договорились о продолжении традиции поддержки взаимных инициатив и дальнейшего последовательного развития сотрудничества в рамках международных парламентских структур, таких как Межпарламентский союз, Арабский парламент и ряда других международных организаций.
Кроме того, рассмотрели вопросы многоплановых отношений между двумя странами, в частности, в экономической, культурно-гуманитарной сферах и развития межпарламентских связей.
"...отмечено, что торгово-экономические отношения являются одним из важных направлений двустороннего сотрудничества, и с этой точки зрения необходимо запускать совместные проекты в сферах сельского хозяйства и производства промышленной продукции, фармацевтики и текстильной отрасли", — отмечается в сообщении.
Председатель Сената предложила укреплять потенциал связей между Палестиной и Узбекистаном путем организации взаимных визитов на различных уровнях и обмена опытом. Так, акцентировано внимание на налаживании конструктивного диалога между парламентами двух стран и развитии тесных межпарламентских связей.
Также состоялся обмен мнениями по поводу налаживания диалога между соответствующими комитетами в сферах, представляющих взаимный интерес, формирования "групп дружбы", что является одним из важных механизмов межпарламентских связей. Это не только углубляет взаимное доверие и дружественные отношения между странами, но и служит последовательной и эффективной организации сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, резюмируют в сообщении.
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