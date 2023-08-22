https://uz.sputniknews.ru/20230822/vystavka-parij-abu-rayxan-beruni-38086474.html

В Париже пройдет выставка, посвященная Абу Райхану Беруни

В Париже пройдет выставка, посвященная Абу Райхану Беруни

Проект приурочен к 1050-летию со дня рождения выдающегося ученого и мыслителя средневековья.

2023-08-22T12:59+0500

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узбекистан

выставка

париж

культура

абу райхан беруни

штаб-квартира

юнеско

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Выставка “Абу Райхан Беруни. Географические и интеллектуальные путешествия” пройдет с 4 по 8 сентября 2023 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.В рамках открытия выставки состоится концерт Национального симфонического оркестра Узбекистана под руководством Алибека Кабдурахманова. Зрителям представят мировую премьеру произведения Дмитрия Янова-Яновского "Zij — Music of Constellations". Напомним, Аль-Бируни родился 4 сентября (по другим данным - 4 октября) 973 года на территории Хорезма. Аль-Бируни - средневековый ученый-энциклопедист и мыслитель, автор трудов по истории, географии, филологии, астрономии, математике, минералогии, фармакологии и другим наукам.Владел семью языками: хорезмийским, персидским, арабским, еврейским, сирисийским, греческим и санскритом.Вел переписку с Ибн Синой по вопросам физики. Стал первым ученым, описавшим все известные в ту эпоху системы календаря в мире. В 1030 году опубликовал книгу, посвященную быту и культуре Индии. Умер в 1048 году в возрасте 75 лет.Ученый, опередивший время: что известно об Аль-Бируни — инфографика.

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