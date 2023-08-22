https://uz.sputniknews.ru/20230822/yevro-dollar-desheveyut-sentrobank-uzbekistana-ustanovil-novyy-kurs-valyut-38096788.html

Евро и доллар дешевеют — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют

Евро и доллар дешевеют — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют

Центральный банк Узбекистана установил с 23 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-08-22T16:01+0500

2023-08-22T16:01+0500

2023-08-22T16:58+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 089,93 сумов (-10,09), евро — 13 185,28 сума (-4,95), рубля — 128,43 сума (+0,11), а китайского юаня — 1 657,61 сума (-0,61), сообщает ЦБ страны.

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