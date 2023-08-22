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https://uz.sputniknews.ru/20230822/yevro-dollar-desheveyut-sentrobank-uzbekistana-ustanovil-novyy-kurs-valyut-38096788.html
Евро и доллар дешевеют — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют
Евро и доллар дешевеют — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют
Центральный банк Узбекистана установил с 23 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-08-22T16:01+0500
2023-08-22T16:58+0500
узбекистан
курс валют
курс валюты
курс доллара и евро к суму в узбекистане
цб
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12&nbsp;089,93 сумов (-10,09), евро — 13&nbsp;185,28 сума (-4,95), рубля — 128,43 сума (+0,11), а китайского юаня — 1&nbsp;657,61 сума (-0,61), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан курс валют сум евро доллар рубль китайский юань 23 августа цб центральный банк иностранная валюта
узбекистан курс валют сум евро доллар рубль китайский юань 23 августа цб центральный банк иностранная валюта

Евро и доллар дешевеют — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют

16:01 22.08.2023 (обновлено: 16:58 22.08.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovДенежные купюры Узбекских сумов и долларов США. Иллюстративное фото
Денежные купюры Узбекских сумов и долларов США. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Центральный банк Узбекистана установил с 23 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 089,93 сумов (-10,09), евро — 13 185,28 сума (-4,95), рубля — 128,43 сума (+0,11), а китайского юаня — 1 657,61 сума (-0,61), сообщает ЦБ страны.
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