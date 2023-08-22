https://uz.sputniknews.ru/20230822/yevro-dollar-desheveyut-sentrobank-uzbekistana-ustanovil-novyy-kurs-valyut-38096788.html
Евро и доллар дешевеют — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют
Евро и доллар дешевеют — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют
Центральный банк Узбекистана установил с 23 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-08-22T16:01+0500
2023-08-22T16:01+0500
2023-08-22T16:58+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 089,93 сумов (-10,09), евро — 13 185,28 сума (-4,95), рубля — 128,43 сума (+0,11), а китайского юаня — 1 657,61 сума (-0,61), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан курс валют сум евро доллар рубль китайский юань 23 августа цб центральный банк иностранная валюта
узбекистан курс валют сум евро доллар рубль китайский юань 23 августа цб центральный банк иностранная валюта
Евро и доллар дешевеют — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют
16:01 22.08.2023 (обновлено: 16:58 22.08.2023)
Центральный банк Узбекистана установил с 23 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.