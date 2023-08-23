"Лашатеми кантаре" и "Чайхана" — чем запомнился Тото Кутуньо

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По образованию Тото Кутуньо был бухгалтером, но по профессии не работал ни дня. А все познания в музыке получил самостоятельно - формального музыкального образования у певца и композитора не было. На фото: Тото Кутуньо выступает на сцене Дворца спорта в Лужниках.