"Лашатеми кантаре" и "Чайхана" — чем запомнился Тото Кутуньо
По образованию Тото Кутуньо был бухгалтером, но по профессии не работал ни дня. А все познания в музыке получил самостоятельно - формального музыкального образования у певца и композитора не было. На фото: Тото Кутуньо выступает на сцене Дворца спорта в Лужниках.
По образованию Тото Кутуньо был бухгалтером, но по профессии не работал ни дня. А все познания в музыке получил самостоятельно - формального музыкального образования у певца и композитора не было. На фото: Тото Кутуньо выступает на сцене Дворца спорта в Лужниках.
Еще в детстве Сальваторе (Тото) Кутуньо начал самостоятельно осваивать игру на ударных, гитаре и аккордеоне. На фото: Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями. Выступление на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве.
Еще в детстве Сальваторе (Тото) Кутуньо начал самостоятельно осваивать игру на ударных, гитаре и аккордеоне. На фото: Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями. Выступление на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве.
Он был ударником в группе своего отца, играл в других группах, прежде чем начать сольную карьеру. На фото: Тото Кутуньо поет в римском амфитеатре в Карфагене (Тунис) во время международного фестиваля в 2002 году.
Он был ударником в группе своего отца, играл в других группах, прежде чем начать сольную карьеру. На фото: Тото Кутуньо поет в римском амфитеатре в Карфагене (Тунис) во время международного фестиваля в 2002 году.
Примечательно, что знаменитая песня "L'Italiano" ("Итальянец"), ставшая негласным гимном Италии и одой любви к его родине, изначально была написана для другого "истинного итальянца" - Адриано Челентано, но тот почему-то от нее отказался. На фото: Тото Кутуньо выступает на концерте в честь открытия спортивного комплекса имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Грозном.
Примечательно, что знаменитая песня "L'Italiano" ("Итальянец"), ставшая негласным гимном Италии и одой любви к его родине, изначально была написана для другого "истинного итальянца" - Адриано Челентано, но тот почему-то от нее отказался. На фото: Тото Кутуньо выступает на концерте в честь открытия спортивного комплекса имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Грозном.
Как и всякий истинный итальянец, Тото Кутуньо очень любил свою маму. В день ее смерти он написал песню "Le mamme" ("Мама"). На фото: Тото Кутуньо целует свою поклонницу перед началом концерта первого конкурсного дня "Новая волна-2013" в Юрмале.
Как и всякий истинный итальянец, Тото Кутуньо очень любил свою маму. В день ее смерти он написал песню "Le mamme" ("Мама"). На фото: Тото Кутуньо целует свою поклонницу перед началом концерта первого конкурсного дня "Новая волна-2013" в Юрмале.
Певец был фанатом футбольного клуба "Милан", любил также автогонки, мотокросс и другие активные виды спорта. На фото: Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве.
Певец был фанатом футбольного клуба "Милан", любил также автогонки, мотокросс и другие активные виды спорта. На фото: Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве.
Тото Кутуньо на протяжении 11 лет боролся с раком, перенес сложную операцию и курс химиотерапии, но не терял оптимизма. Итальянский певец Тото Кутуньо выступает в Государственном Кремлевском дворце.
Тото Кутуньо на протяжении 11 лет боролся с раком, перенес сложную операцию и курс химиотерапии, но не терял оптимизма. Итальянский певец Тото Кутуньо выступает в Государственном Кремлевском дворце.
Итальянский певец исполнил несколько песен на русском языке, включая "Подмосковные вечера". На фото: Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве.
Итальянский певец исполнил несколько песен на русском языке, включая "Подмосковные вечера". На фото: Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве.
В 2016 году, во время своегоприезда в Ташкент, Тото Кутуньо удивил слушателей, исполнив вместе с Таиром Кузиевым и группой "Сато" хит "Яллы" — "Чайхана" и поздоровавшись с залом на узбекском языке. На фото: Тото Кутуньо во время концерта в Ташкенте.
В 2016 году, во время своегоприезда в Ташкент, Тото Кутуньо удивил слушателей, исполнив вместе с Таиром Кузиевым и группой "Сато" хит "Яллы" — "Чайхана" и поздоровавшись с залом на узбекском языке. На фото: Тото Кутуньо во время концерта в Ташкенте.