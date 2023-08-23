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"Лашатеми кантаре" и "Чайхана" — чем запомнился Тото Кутуньо
"Лашатеми кантаре" и "Чайхана" — чем запомнился Тото Кутуньо
Его голос знали во всех странах - в середине 80-х весь мир пел вместе с ним знаменитое "Lasciatemi cantare..."). А узбекским поклонникам он запомнился в первую очередь исполнением песни "Чайхана" во время концерта в Ташкенте.
2023-08-23T06:52+0500
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фото
тото кутуньо
певец
италия
россия
узбекистан
ташкент
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*Материал подготовлен на основе открытых источников
италия
россия
узбекистан
ташкент
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фото италия певец композитор тото кутуньо скончался каким запомнился интересные факты архивные фото l'italiano laciatemi cantare лашатеми кантаре чайхана концерт москва ташкент
фото италия певец композитор тото кутуньо скончался каким запомнился интересные факты архивные фото l'italiano laciatemi cantare лашатеми кантаре чайхана концерт москва ташкент

"Лашатеми кантаре" и "Чайхана" — чем запомнился Тото Кутуньо

06:52 23.08.2023
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Его голос знали во всех странах - в середине 80-х весь мир пел вместе с ним знаменитое "Lasciatemi cantare..." ("Лашатеми кантаре..."). А узбекским поклонникам он запомнился в первую очередь исполнением песни "Чайхана" во время концерта в Ташкенте.
© Sputnik / Palladin Leonid

По образованию Тото Кутуньо был бухгалтером, но по профессии не работал ни дня. А все познания в музыке получил самостоятельно - формального музыкального образования у певца и композитора не было. На фото: Тото Кутуньо выступает на сцене Дворца спорта в Лужниках.

По образованию Тото Кутуньо был бухгалтером, но по профессии не работал ни дня. А все познания в музыке получил самостоятельно - формального музыкального образования у певца и композитора не было. На фото: Тото Кутуньо выступает на сцене Дворца спорта в Лужниках. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik / Palladin Leonid

По образованию Тото Кутуньо был бухгалтером, но по профессии не работал ни дня. А все познания в музыке получил самостоятельно - формального музыкального образования у певца и композитора не было. На фото: Тото Кутуньо выступает на сцене Дворца спорта в Лужниках.

© Sputnik / Palladin Leonid

Еще в детстве Сальваторе (Тото) Кутуньо начал самостоятельно осваивать игру на ударных, гитаре и аккордеоне. На фото: Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями. Выступление на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве.

Еще в детстве Сальваторе (Тото) Кутуньо начал самостоятельно осваивать игру на ударных, гитаре и аккордеоне. На фото: Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями. Выступление на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве. - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik / Palladin Leonid

Еще в детстве Сальваторе (Тото) Кутуньо начал самостоятельно осваивать игру на ударных, гитаре и аккордеоне. На фото: Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями. Выступление на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве.

© AFP 2023 / Fethi Belaid

Он был ударником в группе своего отца, играл в других группах, прежде чем начать сольную карьеру. На фото: Тото Кутуньо поет в римском амфитеатре в Карфагене (Тунис) во время международного фестиваля в 2002 году.

Он был ударником в группе своего отца, играл в других группах, прежде чем начать сольную карьеру. На фото: Тото Кутуньо поет в римском амфитеатре в Карфагене (Тунис) во время международного фестиваля в 2002 году. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Fethi Belaid

Он был ударником в группе своего отца, играл в других группах, прежде чем начать сольную карьеру. На фото: Тото Кутуньо поет в римском амфитеатре в Карфагене (Тунис) во время международного фестиваля в 2002 году.

© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк

Примечательно, что знаменитая песня "L'Italiano" ("Итальянец"), ставшая негласным гимном Италии и одой любви к его родине, изначально была написана для другого "истинного итальянца" - Адриано Челентано, но тот почему-то от нее отказался. На фото: Тото Кутуньо выступает на концерте в честь открытия спортивного комплекса имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Грозном.

Примечательно, что знаменитая песня &quot;L&#x27;Italiano&quot; (&quot;Итальянец&quot;), ставшая негласным гимном Италии и одой любви к его родине, изначально была написана для другого &quot;истинного итальянца&quot; - Адриано Челентано, но тот почему-то от нее отказался. На фото: Тото Кутуньо выступает на концерте в честь открытия спортивного комплекса имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Грозном. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexander Vilf
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Примечательно, что знаменитая песня "L'Italiano" ("Итальянец"), ставшая негласным гимном Италии и одой любви к его родине, изначально была написана для другого "истинного итальянца" - Адриано Челентано, но тот почему-то от нее отказался. На фото: Тото Кутуньо выступает на концерте в честь открытия спортивного комплекса имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Грозном.

© Sputnik / Valeriy Levitin / Перейти в фотобанк

Как и всякий истинный итальянец, Тото Кутуньо очень любил свою маму. В день ее смерти он написал песню "Le mamme" ("Мама"). На фото: Тото Кутуньо целует свою поклонницу перед началом концерта первого конкурсного дня "Новая волна-2013" в Юрмале.

Как и всякий истинный итальянец, Тото Кутуньо очень любил свою маму. В день ее смерти он написал песню &quot;Le mamme&quot; (&quot;Мама&quot;). На фото: Тото Кутуньо целует свою поклонницу перед началом концерта первого конкурсного дня &quot;Новая волна-2013&quot; в Юрмале. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Valeriy Levitin
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Как и всякий истинный итальянец, Тото Кутуньо очень любил свою маму. В день ее смерти он написал песню "Le mamme" ("Мама"). На фото: Тото Кутуньо целует свою поклонницу перед началом концерта первого конкурсного дня "Новая волна-2013" в Юрмале.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Певец был фанатом футбольного клуба "Милан", любил также автогонки, мотокросс и другие активные виды спорта. На фото: Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве.

Певец был фанатом футбольного клуба &quot;Милан&quot;, любил также автогонки, мотокросс и другие активные виды спорта. На фото: Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Певец был фанатом футбольного клуба "Милан", любил также автогонки, мотокросс и другие активные виды спорта. На фото: Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве.

© Sputnik / Ruslan Krivobok / Перейти в фотобанк

Тото Кутуньо на протяжении 11 лет боролся с раком, перенес сложную операцию и курс химиотерапии, но не терял оптимизма. Итальянский певец Тото Кутуньо выступает в Государственном Кремлевском дворце.

Тото Кутуньо на протяжении 11 лет боролся с раком, перенес сложную операцию и курс химиотерапии, но не терял оптимизма. Итальянский певец Тото Кутуньо выступает в Государственном Кремлевском дворце. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ruslan Krivobok
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Тото Кутуньо на протяжении 11 лет боролся с раком, перенес сложную операцию и курс химиотерапии, но не терял оптимизма. Итальянский певец Тото Кутуньо выступает в Государственном Кремлевском дворце.

© Sputnik / Kirill Kallinikov

Итальянский певец исполнил несколько песен на русском языке, включая "Подмосковные вечера". На фото: Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве.

Итальянский певец исполнил несколько песен на русском языке, включая &quot;Подмосковные вечера&quot;. На фото: Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Kirill Kallinikov

Итальянский певец исполнил несколько песен на русском языке, включая "Подмосковные вечера". На фото: Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве.

© MyDay.uz

В 2016 году, во время своегоприезда в Ташкент, Тото Кутуньо удивил слушателей, исполнив вместе с Таиром Кузиевым и группой "Сато" хит "Яллы" — "Чайхана" и поздоровавшись с залом на узбекском языке. На фото: Тото Кутуньо во время концерта в Ташкенте.

В 2016 году, во время своегоприезда в Ташкент, Тото Кутуньо удивил слушателей, исполнив вместе с Таиром Кузиевым и группой &quot;Сато&quot; хит &quot;Яллы&quot; — &quot;Чайхана&quot; и поздоровавшись с залом на узбекском языке. На фото: Тото Кутуньо во время концерта в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
9/9
© MyDay.uz

В 2016 году, во время своегоприезда в Ташкент, Тото Кутуньо удивил слушателей, исполнив вместе с Таиром Кузиевым и группой "Сато" хит "Яллы" — "Чайхана" и поздоровавшись с залом на узбекском языке. На фото: Тото Кутуньо во время концерта в Ташкенте.

*Материал подготовлен на основе открытых источников
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