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Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров — кто представит Узбекистан
Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров — кто представит Узбекистан
Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров стартует сегодня в хорватском Загребе
2023-08-23T14:45+0500
2023-08-23T14:45+0500
2023-08-23T15:19+0500
спорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Узбекистан представляют 4 дзюдоиста, сообщает НОК.Так, в первый день выступают: -50 кг: Абдулазизхон Шарофиддинов — Атанас Атанасов (Болгария);-55 кг: Мухаммаджон Машарипов — Ших-Каи Чэнь (Китайский Тайбэй) — Матео Томашич (Хорватия);-40 кг: Сарвиноз Абдусамадова — Зере Отепкали (Казахстан);-44 кг: Лазиза Хайдарова — Лена Атоние (Бельгия).В рамках первого дня спортсмены будут бороться за медали в легких весовых категориях.
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узбекистан чемпионат мира дзюдо юниоры хорватия загреб абдулазизхон шарофиддинов мухаммаджон машарипов сарвиноз абдусамадова лазиза хайдарова атанас атанасов болгария ших-каи чэнь китайский тайбэй матео томашич хорватия зере отепкали казахстан лена атоние бельгия
узбекистан чемпионат мира дзюдо юниоры хорватия загреб абдулазизхон шарофиддинов мухаммаджон машарипов сарвиноз абдусамадова лазиза хайдарова атанас атанасов болгария ших-каи чэнь китайский тайбэй матео томашич хорватия зере отепкали казахстан лена атоние бельгия
Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров — кто представит Узбекистан
14:45 23.08.2023 (обновлено: 15:19 23.08.2023)
Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров стартует сегодня в хорватском Загребе.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Узбекистан представляют 4 дзюдоиста, сообщает НОК
.
Так, в первый день выступают:
-50 кг: Абдулазизхон Шарофиддинов — Атанас Атанасов (Болгария);
-55 кг: Мухаммаджон Машарипов — Ших-Каи Чэнь (Китайский Тайбэй) — Матео Томашич (Хорватия);
-40 кг: Сарвиноз Абдусамадова — Зере Отепкали (Казахстан);
-44 кг: Лазиза Хайдарова — Лена Атоние (Бельгия).
В рамках первого дня спортсмены будут бороться за медали в легких весовых категориях.