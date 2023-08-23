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Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров — кто представит Узбекистан

Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров — кто представит Узбекистан

Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров стартует сегодня в хорватском Загребе

2023-08-23T14:45+0500

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спорт

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юниоры

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Узбекистан представляют 4 дзюдоиста, сообщает НОК.Так, в первый день выступают: -50 кг: Абдулазизхон Шарофиддинов — Атанас Атанасов (Болгария);-55 кг: Мухаммаджон Машарипов — Ших-Каи Чэнь (Китайский Тайбэй) — Матео Томашич (Хорватия);-40 кг: Сарвиноз Абдусамадова — Зере Отепкали (Казахстан);-44 кг: Лазиза Хайдарова — Лена Атоние (Бельгия).В рамках первого дня спортсмены будут бороться за медали в легких весовых категориях.

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