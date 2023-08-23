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https://uz.sputniknews.ru/20230823/data-plenarnoye-zasedaniye-senat-oliy-majlis-uzbekistan-38122221.html
Стала известна дата сорок четвертого пленарного заседания Сената Узбекистана
Стала известна дата сорок четвертого пленарного заседания Сената Узбекистана
Состоялось очередное заседание Кенгаша Сената Олий Мажлиса. Его провела председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева
2023-08-23T09:04+0500
2023-08-23T09:34+0500
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
сенат республики узбекистан
заседание
председатель
танзила нарбаева
закон
постановление
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. На заседании принято постановление о созыве сорок четвертого пленарного заседания Сената 24 августа 2023 года, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.На заседании, которое состоится в формате видеоконференцсвязи, планируется обсудить ряд вопросов.Кроме того, планируют обсудить результаты изучения исполнения программ социально-экономического развития территорий Сурхандарьинской и Хорезмской областей.
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узбекистан сенат олий мажлис пленарное заседание танзила нарбаева председатель закон вопросы рассмотрение
узбекистан сенат олий мажлис пленарное заседание танзила нарбаева председатель закон вопросы рассмотрение

Стала известна дата сорок четвертого пленарного заседания Сената Узбекистана

09:04 23.08.2023 (обновлено: 09:34 23.08.2023)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПринято постановление о созыве сорок четвертого пленарного заседания Сената 24 августа 2023 года
Принято постановление о созыве сорок четвертого пленарного заседания Сената 24 августа 2023 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2023
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Состоялось очередное заседание Кенгаша Сената Олий Мажлиса. Его провела председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. На заседании принято постановление о созыве сорок четвертого пленарного заседания Сената 24 августа 2023 года, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
На заседании, которое состоится в формате видеоконференцсвязи, планируется обсудить ряд вопросов.
"Среди них законы "О защите растений", "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование валютного регулирования, арендных и лизинговых отношений", "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на повышение информированности общественности о деятельности органов здравоохранения", "О недрах", — говорится в сообщении.
Кроме того, планируют обсудить результаты изучения исполнения программ социально-экономического развития территорий Сурхандарьинской и Хорезмской областей.
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