Стала известна дата сорок четвертого пленарного заседания Сената Узбекистана

"Среди них законы "О защите растений", "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование валютного регулирования, арендных и лизинговых отношений", "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на повышение информированности общественности о деятельности органов здравоохранения", "О недрах", — говорится в сообщении.