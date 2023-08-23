https://uz.sputniknews.ru/20230823/dollar-yevro-snova-desheveyut-sentrobank-uzbekistana-ustanovil-novyye-kursy-valyut-38141752.html

Доллар и евро дешевеют — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют

Доллар и евро дешевеют — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют

Центральный банк Узбекистана установил с 24 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-08-23T16:04+0500

2023-08-23T16:04+0500

2023-08-23T16:15+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 067,55 сумов (-22,38), евро — 13 045,02 сума (-140,26), рубля — 127,86 сума (-0,57), а китайского юаня — 1 655,18 сума (-2,43), сообщает ЦБ страны.

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