https://uz.sputniknews.ru/20230823/indiya-kosmicheskiy-apparat-luna-38159025.html

Индийский космический аппарат успешно сел на южном полюсе Луны

Индийский космический аппарат успешно сел на южном полюсе Луны

Индийская автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа.

2023-08-23T19:49+0500

2023-08-23T19:49+0500

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ТАШКЕНТ, авг – Sputnik. Индийский космический аппарат впервые в истории сел на южном полюсе Луны, сообщает РИА Новости.Индийская автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Станция проведет несколько маневров по сближению с Луной, пока ее орбита не уменьшится до 100 километров от естественного спутника Земли. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и ранее провел две операции по снижению своей орбиты. Ожидается, что полезная нагрузка лунохода миссии "Чандраян-3" позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. Руководство "Роскосмоса" уже поздравило индийское космическое агентство с успешной посадкой аппарата, подчеркнув, что эти исследования важны для всего человечества.

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индия космос луна космический аппарат индийская автоматическая космическая станция "чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. приземлился