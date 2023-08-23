https://uz.sputniknews.ru/20230823/mekka-saudovskaya-araviya-livni-shkvalnyy-veter-video-38131377.html
На Мекку обрушились ливни и шквальный ветер — видео
На Мекку обрушились ливни и шквальный ветер — видео
Ветер настолько сильный, что с легкостью опрокидывает металлические конструкции и даже сбивает с ног людей
2023-08-23T12:36+0500
2023-08-23T12:36+0500
2023-08-23T12:45+0500
мекка
саудовская аравия
дождь
ветер
сильный ветер
ливень
видео
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. На Мекку обрушились редкие для Саудовской Аравии ливни и шквальный ветер, сообщает РИА Новости. Улицы превратились в реки, потоки воды смывают с дорог автомобили, сильный ветер сбивает с ног людей и опрокидывает металлические конструкции.
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мекка, саудовская аравия, дождь, ветер, сильный ветер, ливень, видео
мекка, саудовская аравия, дождь, ветер, сильный ветер, ливень, видео
На Мекку обрушились ливни и шквальный ветер — видео
12:36 23.08.2023 (обновлено: 12:45 23.08.2023)
Ветер настолько сильный, что с легкостью опрокидывает металлические конструкции и даже сбивает с ног людей.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
На Мекку обрушились редкие для Саудовской Аравии ливни и шквальный ветер, сообщает РИА Новости
.
Улицы превратились в реки, потоки воды смывают с дорог автомобили, сильный ветер сбивает с ног людей и опрокидывает металлические конструкции.