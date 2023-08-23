https://uz.sputniknews.ru/20230823/obrazovatelnyy-kredit-uzbekistan-usloviya-38159743.html

Образовательный кредит в Узбекистане: условия и преимущества

Образовательный кредит в Узбекистане: условия и преимущества

Студент может погасить сумму образовательного кредита в течение 7 лет после окончания учебы. Об условиях получения кредита на образование вы можете узнать в материале Sputnik.

2023-08-23T20:24+0500

2023-08-23T20:24+0500

2023-08-23T20:24+0500

узбекистан

общество

образование

высшее образование

кредит

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Студенты высших и средних профессиональных учебных заведений могут взять образовательный кредит в ряде коммерческих банков Узбекистана.Кредит могут взять в том числе неработающие студенты. Им для этого нужен поручитель. Поручителем в таком случае могут стать члены семьи учащегося (родители, братья, сестры, супруг/супруга), имеющие постоянный источник дохода, и другие лица.Коммерческие банки предоставляют образовательные кредиты по ставке 14%.Студент может погасить сумму кредита в течение 7 лет после окончания учебы, то есть не нужно платить по кредиту каждый месяц.Коммерческие банки выдают деньги в течение 2 рабочих дней после получения заявления от учащегося. В этом случае банк покрывает годовой контракт студента на обучение в полном объеме (100%).На следующий год обучающемуся придется снова подать заявление в банк в том же порядке.Какие возможности дают образовательные кредиты девушкам?Девушки, обучающиеся по контракту, могут получить беспроцентный кредит на образование. Но им нужен поручитель.Женщины из семей, внесенных в "Единый реестр социальной защиты", получают беспроцентные кредиты без залога и поручителей.В каких банках можно получить беспроцентный кредит на образование?Беспроцентные кредиты на образование студенткам предоставляют 12 коммерческих банков:Какие документы необходимы:Вы также можете подать заявку на образовательный кредит онлайнСделать это можно через платформу "talim-krediti.uz". Для этого нужно зайти на сайт, ввести данные документа, удостоверяющего личность.Затем загрузить данные об адресе проживания и учебном заведении, форме обучения, сумме контракта и сумме кредита, названии предполагаемого банка. Необходимо также приложить скан договора с учебные заведением в PDF-формате.Заявка будет обработана в течение 2 рабочих дней.

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