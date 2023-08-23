https://uz.sputniknews.ru/20230823/pogoda-tashkent-23-avgust-2023-38083390.html

Становится жарче — прогноз погоды в Ташкенте на 23 августа

Становится жарче — прогноз погоды в Ташкенте на 23 августа

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в среду.

2023-08-23T05:06+0500

2023-08-23T05:06+0500

2023-08-23T05:06+0500

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В среду в Ташкенте небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 35-37 градусов тепла.

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