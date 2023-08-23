https://uz.sputniknews.ru/20230823/pogoda-tashkent-23-avgust-2023-38083390.html
Становится жарче — прогноз погоды в Ташкенте на 23 августа
Становится жарче — прогноз погоды в Ташкенте на 23 августа
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в среду.
2023-08-23T05:06+0500
2023-08-23T05:06+0500
2023-08-23T05:06+0500
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узгидромет
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В среду в Ташкенте небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 35-37 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода погода в ташкенте прогноз погоды в ташкенте узгидромет общество
Становится жарче — прогноз погоды в Ташкенте на 23 августа
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в среду.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
В среду в Ташкенте небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем 35-37 градусов тепла.