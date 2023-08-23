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Зонты понадобятся лишь в горах и предгорьях — погода в Узбекистане на 24 августа
Зонты понадобятся лишь в горах и предгорьях — погода в Узбекистане на 24 августа
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в четверг.
2023-08-23T12:37+0500
2023-08-23T12:37+0500
2023-08-23T12:52+0500
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В четверг на большей части территории Узбекистана без осадков, лишь в горных и предгорных районах местами возможны кратковременные дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях скорость ветра может достичь 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Менее ветрено в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10м/с.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз погоды прогноз погоды по узбекистану узгидромет общество
Зонты понадобятся лишь в горах и предгорьях — погода в Узбекистане на 24 августа
12:37 23.08.2023 (обновлено: 12:52 23.08.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в четверг.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
В четверг на большей части территории Узбекистана без осадков, лишь в горных и предгорных районах местами возможны кратковременные дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях скорость ветра может достичь 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Менее ветрено в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 33-38 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 35-40 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 34-39 градусов тепла;
горные районы — 25-30 градусов тепла.