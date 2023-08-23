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Зонты понадобятся лишь в горах и предгорьях — погода в Узбекистане на 24 августа

Зонты понадобятся лишь в горах и предгорьях — погода в Узбекистане на 24 августа

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в четверг.

2023-08-23T12:37+0500

2023-08-23T12:37+0500

2023-08-23T12:52+0500

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В четверг на большей части территории Узбекистана без осадков, лишь в горных и предгорных районах местами возможны кратковременные дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях скорость ветра может достичь 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Менее ветрено в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10м/с.Температура воздуха днем:

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