https://uz.sputniknews.ru/20230823/prigojin-tver-samolet-katastrofa-38160881.html

Пригожин числится в списке пассажиров рухнувшего в Твери самолета

Пригожин числится в списке пассажиров рухнувшего в Твери самолета

Все 10 пассажиров частного самолета Embraer Legacy, летевшего по маршруту "Москва - Санкт-Петербург", погибли, сообщает МЧС.

2023-08-23T22:26+0500

2023-08-23T22:26+0500

2023-08-23T22:26+0500

россия

тверская область

самолет

катастрофа

евгений пригожин

мчс россии

росавиация

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ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Частный самолет Embraer Legacy, летевший по маршруту "Москва – Петербург", рухнул в Тверской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.По данным ведомства, на борту находились десять человек, все погибли. В свою очередь в Росавиации сообщили, что начато расследование катастрофы. Там также подчеркнули, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина.

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