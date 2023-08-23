https://uz.sputniknews.ru/20230823/prigojin-tver-samolet-katastrofa-38160881.html
Пригожин числится в списке пассажиров рухнувшего в Твери самолета
Пригожин числится в списке пассажиров рухнувшего в Твери самолета
Все 10 пассажиров частного самолета Embraer Legacy, летевшего по маршруту "Москва - Санкт-Петербург", погибли, сообщает МЧС.
2023-08-23T22:26+0500
2023-08-23T22:26+0500
2023-08-23T22:26+0500
россия
тверская область
самолет
катастрофа
евгений пригожин
мчс россии
росавиация
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ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Частный самолет Embraer Legacy, летевший по маршруту "Москва – Петербург", рухнул в Тверской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.По данным ведомства, на борту находились десять человек, все погибли. В свою очередь в Росавиации сообщили, что начато расследование катастрофы. Там также подчеркнули, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина.
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россия самолет катастрофа крушение тверская область embraer legacy москва санкт-петербург мчс росавиация евгений пригожин чвк вагнер
россия самолет катастрофа крушение тверская область embraer legacy москва санкт-петербург мчс росавиация евгений пригожин чвк вагнер
Пригожин числится в списке пассажиров рухнувшего в Твери самолета
Все 10 пассажиров частного самолета Embraer Legacy, летевшего по маршруту "Москва - Санкт-Петербург", погибли, сообщает МЧС.
ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik.
Частный самолет Embraer Legacy, летевший по маршруту "Москва – Петербург", рухнул в Тверской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на МЧС России.
По данным ведомства, на борту находились десять человек, все погибли.
"Как сообщили в МЧС России, в Тверской области, в близи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва - Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли", - сообщили в МЧС.
В свою очередь в Росавиации сообщили, что начато расследование катастрофы. Там также подчеркнули, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина.