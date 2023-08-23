https://uz.sputniknews.ru/20230823/putin-sammit-briks-yoxannesburg-zayavleniya-38146436.html

Путин выступил на саммите БРИКС — главное

Путин выступил на саммите БРИКС — главное

Президент России сделал ряд ключевых заявлений на XV саммите глав стран БРИКС.

2023-08-23T16:53+0500

2023-08-23T16:53+0500

2023-08-23T16:53+0500

россия

владимир путин

брикс

заявление

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38142610_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10f4c0694749279640dea2c64e97bc21.jpg

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в XV саммите БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге, сообщает РИА Новости.Глава РФ отметил, что "пятерка" — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — по праву утвердилась на глобальной арене как авторитетная структура. Положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает устремлениям основной части международного сообщества — мирового большинства.Он подчеркнул, что страны БРИКС выступают против гегемонии и политики неоколониализма.Кроме того, лидер РФ призвал участников "пятерки" расширять расчеты в национальных валютах и усиливать межбанковскую кооперацию, а также учредить постоянно действующую комиссию по транспорту, которая бы занималась в том числе логистикой.По его словам, Россия приветствует укрепление сотрудничества в рамках БРИКС в области глобальных инноваций.Также он добавил, что со своей стороны Россия готова делиться накопленным опытом и передовыми практиками, в том числе в области цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта.Еще одно заявление касалось готовности России сообща со странами БРИКС работать на международных площадках, включая ООН.Также он напомнил, что в следующем году председательство в БРИКС переходит к России, пообещав, что в его рамках она будет уделять первостепенное внимание борьбе с терроризмом и распространением террористической идеологии, противодействовать отмыванию денег, полученных преступным путем.В числе озвученных предложений — провести встречу на высшем уровне в Казани в октябре 2024-го.Глава РФ рассказал, что в планах организация около 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие более десяти российских городов.Кроме того, он пригласил страны "пятерки" принять участие в Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в ноябре, пояснив, что он может стать площадкой для диалога о будущем культуры в мире.По словам Путина, Россия высоко ценит попытки коллег по БРИКС урегулировать ситуацию на Украине мирным путем.Еще одно его заявление касалось поддержки Россией проведения встречи БРИКС по делам женщин.Напомним, что сегодня БРИКС — межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства, в том числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия владимир путин брикс заявление в мире