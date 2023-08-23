https://uz.sputniknews.ru/20230823/putin-sammit-briks-yoxannesburg-zayavleniya-38146436.html
Путин выступил на саммите БРИКС — главное
Путин выступил на саммите БРИКС — главное
Президент России сделал ряд ключевых заявлений на XV саммите глав стран БРИКС.
2023-08-23T16:53+0500
2023-08-23T16:53+0500
2023-08-23T16:53+0500
россия
владимир путин
брикс
заявление
в мире
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в XV саммите БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге, сообщает РИА Новости.Глава РФ отметил, что "пятерка" — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — по праву утвердилась на глобальной арене как авторитетная структура. Положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает устремлениям основной части международного сообщества — мирового большинства.Он подчеркнул, что страны БРИКС выступают против гегемонии и политики неоколониализма.Кроме того, лидер РФ призвал участников "пятерки" расширять расчеты в национальных валютах и усиливать межбанковскую кооперацию, а также учредить постоянно действующую комиссию по транспорту, которая бы занималась в том числе логистикой.По его словам, Россия приветствует укрепление сотрудничества в рамках БРИКС в области глобальных инноваций.Также он добавил, что со своей стороны Россия готова делиться накопленным опытом и передовыми практиками, в том числе в области цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта.Еще одно заявление касалось готовности России сообща со странами БРИКС работать на международных площадках, включая ООН.Также он напомнил, что в следующем году председательство в БРИКС переходит к России, пообещав, что в его рамках она будет уделять первостепенное внимание борьбе с терроризмом и распространением террористической идеологии, противодействовать отмыванию денег, полученных преступным путем.В числе озвученных предложений — провести встречу на высшем уровне в Казани в октябре 2024-го.Глава РФ рассказал, что в планах организация около 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие более десяти российских городов.Кроме того, он пригласил страны "пятерки" принять участие в Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в ноябре, пояснив, что он может стать площадкой для диалога о будущем культуры в мире.По словам Путина, Россия высоко ценит попытки коллег по БРИКС урегулировать ситуацию на Украине мирным путем.Еще одно его заявление касалось поддержки Россией проведения встречи БРИКС по делам женщин.Напомним, что сегодня БРИКС — межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства, в том числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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россия владимир путин брикс заявление в мире
россия владимир путин брикс заявление в мире
Путин выступил на саммите БРИКС — главное
Президент России сделал ряд ключевых заявлений на XV саммите глав стран БРИКС.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Владимир Путин по видеосвязи принял участие в XV саммите БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге, сообщает РИА Новости.
Глава РФ отметил, что "пятерка" — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — по праву утвердилась на глобальной арене как авторитетная структура. Положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает устремлениям основной части международного сообщества — мирового большинства.
"Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития", — указал Путин.
Он подчеркнул, что страны БРИКС выступают против гегемонии и политики неоколониализма.
Кроме того, лидер РФ призвал
участников "пятерки" расширять расчеты в национальных валютах и усиливать межбанковскую кооперацию, а также учредить постоянно действующую комиссию по транспорту, которая бы занималась в том числе логистикой.
По его словам, Россия приветствует укрепление сотрудничества
в рамках БРИКС в области глобальных инноваций.
"Рассчитываем на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС, поддержкой и развитием которой мог бы заняться специальный целевой фонд", — заявил Путин.
Также он добавил, что со своей стороны Россия готова делиться накопленным опытом и передовыми практиками, в том числе в области цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта.
Еще одно заявление
касалось готовности России сообща со странами БРИКС работать на международных площадках, включая ООН.
Также он напомнил, что в следующем году председательство в БРИКС переходит к России, пообещав, что в его рамках она будет уделять первостепенное внимание борьбе с терроризмом и распространением террористической идеологии, противодействовать отмыванию денег, полученных преступным путем.
В числе озвученных предложений — провести встречу на высшем уровне в Казани в октябре 2024-го.
Глава РФ рассказал, что в планах организация около 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие более десяти российских городов.
Кроме того, он пригласил страны "пятерки" принять участие в Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в ноябре, пояснив, что он может стать площадкой для диалога о будущем культуры в мире.
По словам Путина, Россия
высоко ценит попытки коллег по БРИКС урегулировать ситуацию на Украине мирным путем.
Еще одно его заявление
касалось поддержки Россией проведения встречи БРИКС по делам женщин.
"Всецело поддерживаем предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин, чья роль в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна несомненно расширяться", — сказал Путин.
Напомним, что сегодня БРИКС — межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства, в том числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.