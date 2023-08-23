https://uz.sputniknews.ru/20230823/tashkent-svet-otklyucheniye-23-avgust-2023-38122622.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
23 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-08-23T09:13+0500
2023-08-23T09:13+0500
2023-08-23T09:29+0500
узбекистан
ташкент
электричество
свет
ремонт
адреса
махалля
общество
график отключения электричества
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В среду в Бектемирском и Учтепинском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент электричество свет махалля общество график отключения электричества
узбекистан ташкент электричество свет махалля общество график отключения электричества
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
09:13 23.08.2023 (обновлено: 09:29 23.08.2023)
23 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik
. В среду в Бектемирском и Учтепинском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Бектемирский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махаллей “Нурлийол” и “Гулбог”;
Учтепинский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Диёробод”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.