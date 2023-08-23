https://uz.sputniknews.ru/20230823/ukraina-mobilizatsiya-zelenskiy-38160471.html
Украина хочет мобилизовать больше людей — Зеленский
Украина хочет мобилизовать больше людей — Зеленский
Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции в Киеве.
2023-08-23T21:11+0500
2023-08-23T21:11+0500
2023-08-23T21:11+0500
спецоперация россии по защите донбасса
украина
владимир зеленский
призыв в армию
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ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский, сообщает Радио "Sputnik". Напомним, 10 августа глава фонда помощи ВСУ "Вернись Живым" Тарас Чмут заявил, что придется отправить на фронт еще сотни тысяч мужчин, а значит, мобилизация коснется каждого мужчину. Режим военного положения действует на Украине с 24 февраля 2022 года, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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украина мобилизация владимир зеленский пресс-конференция
украина мобилизация владимир зеленский пресс-конференция
Украина хочет мобилизовать больше людей — Зеленский
Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции в Киеве.
ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik.
Военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский, сообщает Радио "Sputnik"
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"Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать", – заявил Зеленский в среду на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Рада".
Напомним, 10 августа глава фонда помощи ВСУ "Вернись Живым" Тарас Чмут заявил, что придется отправить на фронт еще сотни тысяч мужчин, а значит, мобилизация коснется каждого мужчину.
Режим военного положения действует на Украине с 24 февраля 2022 года, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.