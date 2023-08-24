https://uz.sputniknews.ru/20230824/abxaziya-yujnaya-osetiya-rossiya-38161471.html

Безопасность Абхазии и Южной Осетии обеспечена оборонным потенциалом России

Безопасность Абхазии и Южной Осетии обеспечена оборонным потенциалом России

В равноправном военно-политическом союзе с РФ независимые республики Абхазия и Южная Осетия 15 лет живут в условиях прочного мира, успешно наращивают обороноспособность, развиваются экономически, уверенно смотрят в будущее.

2023-08-24T07:42+0500

2023-08-24T07:42+0500

2023-08-24T07:42+0500

колумнисты

россия

южная осетия

абхазия

вооруженные силы

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Гарантом безопасности и стабильности Южного Кавказа остаются объединенные войсковые структуры двух республик и ВС России.Развитие событий в августе 2008 года изменило историю стран Южного Кавказа, России и мира. Когда РФ помогла Абхазии и Южной Осетии войти в новое, независимое состояние, Абхазия и Южная Осетия способствовали пробуждению в России нового осознания своей роли в мировой истории. А мировая история начала отрицать западную "гегемонию".Накануне 15-летия признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности присоединения этих республик к России, "если на то возникнут будут причины".Абхазия и Южная Осетия в разной степени заинтересованы в таком развитии истории, однако республики в равной мере защищены от внешней агрессии союзническими договорами с Москвой – то есть, всем потенциалом Вооруженных сил и пограничной службы ФСБ России.Военно-политический союз с РФ и присоединение (объединение) – равнозначны с точки зрения нацбезопасности РА и РЮО. Условия для успешного развития созданы 26 августа 2008 года, когда президент РФ Дмитрий Медведев подписал исторический указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.После отражения грузинской агрессии (вообще-то операцию "Чистое поле" планировали и материально обеспечивали США и НАТО) стало ясно, что без официальных межгосударственных отношений и союзничества мирное будущее Абхазии и Южной Осетии гарантировать невозможно.За минувшие 15 лет подписаны президентами и ратифицированы парламентами трех стран десятки межгосударственных договоренностей, на основе которых сформированы Объединенная группировка войск (ОГВ) в Абхазии и совместная войсковая структура в Южной Осетии. Границы республик помогают охранять сотрудники двух управлений погранслужбы ФСБ России.Оборонные приоритеты на Южном Кавказе Россия отразила в новой редакции Военной доктрины, в которой появились пункты про союзнические отношения с Абхазией и Южной Осетией.Вероятное вооруженное нападение на Абхазию или Южную Осетию считается агрессией в отношении РФ. Оперативное взаимодействие на основе двусторонних договоров исключает длительные согласования, и этим выгодно отличается от механизма коллективной безопасности НАТО.АбхазияАбхазия и Россия сформировали совместное пространство безопасности на основе подписанного в 2014 году договора о союзничестве и стратегическом партнерстве.Совет Федерации РФ ратифицировал соглашение с Абхазией об объединенной группировке войск в ноябре 2016 года. Соглашением определены предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск ВС России и ВС Абхазии.В составе ОГВ от российской стороны – 7-я военная база ВС РФ (входит в структуру ЮВО), дислоцированная на территории Абхазии.В случае угрозы агрессии и в военное время решение о применении войск принимают верховный главнокомандующий ВС РФ и главнокомандующий ВС Абхазии. ОГВ – гарантия национального суверенитета Республики Абхазия.На основании договоренностей между двумя странами от 30 апреля 2009 года, пограничники ФСБ России отвечают за безопасность 350 км абхазских границ: морских – 215 км, сухопутных – 98 км, речных – 39 км.На абхазской территории регулярно проводятся военные маневры двух стран с участием сотен военнослужащих, а также учения СГБ Абхазии и ФСБ России. С привлечением большого количества бронетехники, вертолетов, катеров и с боевыми стрельбами артиллерии отрабатывается противодействие вероятному противнику на суше и на море.Российско-абхазская объединенная войсковая группировка и пограничные подразделения ФСБ России на территории Абхазии имеют достаточно сил и средств для предотвращения или оперативного отражения внешней военной агрессии на любом из оперативных направлений.Россия после подписания договора только в 2015-м выделила 5 млрд руб. на трехлетнюю модернизацию абхазской армии. Началось поэтапное перевооружение, унификация стандартов военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и социальных гарантий военнослужащих. Цель – доведение Вооруженных сил Абхазии в составе ОГВ до уровня оснащения и материально-технического обеспечения российской армии.Хорошо оснащенная, мобильная армия, располагающая современным вооружением для отражения военной агрессии – историческая необходимость и гарантия существования любого независимого государства.Армия стала основой абхазской государственности. И сегодня основное внимание уделяется оснащению Вооруженных сил Абхазии современным оружием, комплектованию опытными профессиональными кадрами.Воинская служба у абхазов всегда считалась достойным занятием мужчин, в республике нет проблем с комплектованием подразделений. Каждый абхаз до 55 лет – воин резерва, хорошо владеющий оружием, готовый занять свое место в боевом строю.В ходе российской СВО на Украине постоянно растет количество абхазских добровольцев в рядах ВС РФ. Друзья и союзники познаются в борьбе и победе.Южная ОсетияОсновополагающий документ о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия подписан 17 сентября 2008 года – после вооруженной агрессии Тбилиси и российской операции принуждения Грузии к миру.С того времени РФ – стратегический партнер и гарант безопасности РЮО на международной арене. Дружба России и Южной Осетии проверена временем, кризисы ей не страшны.Военное сотрудничество России и Южной Осетии – один из главных стабилизирующих факторов на Кавказе.Москва и Цхинвал в 2015 году договорились создать единое пространство обороны, и подписали договор о госгранице. Договор заключен сроком на 25 лет с возможностью его продления на последующие десятилетние периоды, и служит базой для поэтапного установления между Россией и Южной Осетией более тесного сотрудничества при сохранении государственного суверенитета РЮО.Соглашение предусматривает формирование совместной войсковой группировки двух государств, и не затрагивает политических институтов.Границы Южной Осетии охраняют российские пограничники, мир в республике обеспечивают части 4-й военной базы ВС РФ (входит в структуру ЮВО).Правительство РФ в марте 2017 года подписало соглашение о вхождении отдельных подразделений Вооруженных сил Южной Осетии в состав российской армии. Военнослужащие республики получили право добровольно служить по контракту на российской военной базе.Южная Осетия реформировала Вооруженные силы республики с учетом численности новых подразделений российских военных баз, укомплектованных контрактниками.Только за первое десятилетие независимости – в 2008-2018 годах – объем российской помощи Южной Осетии составил около 60 млрд руб., и значительная часть этой суммы была направлена на укрепление безопасности дружественной республики и южных рубежей РФ.На полигоне "Дзарцем" российские и югоосетинские военнослужащие регулярно проводят тактические учения с боевой стрельбой, отрабатывают действия в сложных условиях горно-лесистой местности.Южная Осетия играет важную роль в проведении российской СВО на Украине. Еще в 2014 году югоосетинские добровольцы встали на защиту Донбасса, к сегодняшнему дню их число многократно увеличилось.В спецоперации участвуют два добровольческих батальона. Воины из Южной Осетии на украинском ТВД достойно защищают общие интересы большей части человечества, многие награждены российскими боевыми орденами и медалями.Победоносное завершение российской специальной военной операции окажет серьезное (положительное) влияние на регион Южного Кавказа.Адекватное реагированиеГосдеп США осудил ратификацию Россией военных соглашений с Абхазией и Южной Осетией. Вашингтон считает эти независимые республики частью Грузии.Американцы регулярно проводят "на холмах Грузии" многонациональные (многотысячные) военные маневры НАТО.Грузинские спецслужбы при поддержке западных спецслужб пытаются дестабилизировать политическую обстановку, повысить уровень криминогенной опасности, дискредитировать органы власти в Абхазии и Южной Осетии.Грузия по-прежнему уклоняется от заключения договоров о ненападении на Абхазию и Южную Осетию.Дополнительные угрозы абхазскому и югоосетинскому народам создает многолетняя военно-биологическая деятельность Пентагона в Грузии.Для Грузии дверь в НАТО остается полуоткрытой. "Грузинский легион" в составе ВСУ защищает "идеалы" Бандеры на украинском ТВД. И недавние выступления русофобов в Тбилиси и Батуми показывают, что американские хозяева и грузинские марионетки все еще рассчитывают на реванш в формате "Чистое поле – 2".Сложная военно-политическая обстановка в Европе и на Южном Кавказе требует адекватного реагирования России и ее союзников. Поэтому Москва, Сухум и Цхинвал последовательно концентрируют и модернизируют оборонные возможности.Россия эффективно содействует росту обороноспособности и безопасности союзных республик на постсоветском пространстве.Полагаю, Абхазия и Южная Осетия – наиболее убедительные примеры взаимовыгодного стратегического партнерства и успешного военного строительства.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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россия южная осетия абхазия оборонный потенциал