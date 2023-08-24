https://uz.sputniknews.ru/20230824/briks-sammit-yoxannesburg-38185841.html
В БРИКС официально пригласили шесть новых стран
В БРИКС официально пригласили шесть новых стран
Их полноценное участие в объединении начнется 1 января 2024 года.
2023-08-24T14:41+0500
2023-08-24T14:41+0500
2023-08-24T15:00+0500
брикс
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Лидеры стран БРИКС договорились пригласить в объединение шесть новых стран, сообщает РИА Новости со ссылкой президента ЮАР Сирила Рамафоса.Полноценное участие новых стран начнется 1 января 2024 года.При этом глава ЮАР отметил, что прием новых членов — это первая фаза расширения "Пятерки", другие фазы последуют.Для этого лидеры БРИКС выработали критерии расширения объединения.По словам президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, сейчас ВВП БРИКС составит 37 % от глобального ВВП, а также на долю БРИКС будет приходиться 46 % глобального населения.Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим, отметив, что оно отражает решимость государств объединения сотрудничать с развивающимися странами.В свою очередь, Владимир Путин назвал решение по расширению БРИКС непростым и поздравил новых членов организации, подчеркнув, что БРИКС выступает за подлинно сбалансированный миропорядок.Расширение "Пятерки" приветствовал и премьер Индии Нарендра Моди. По его словам, появление новых членов укрепит БРИКС как организацию и придаст новый импульс общим усилиям. В МИД ЮАР ранее сообщали, что официально заявки на присоединение к БРИКС подали 23 государства, еще несколько выразили свою заинтересованность на неофициальном уровне.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
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брикс в мире юар саммит
В БРИКС официально пригласили шесть новых стран
14:41 24.08.2023 (обновлено: 15:00 24.08.2023)
Их полноценное участие в объединении начнется 1 января 2024 года.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
Лидеры стран БРИКС договорились пригласить в объединение шесть новых стран, сообщает РИА Новости
со ссылкой президента ЮАР Сирила Рамафоса.
"Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС", — заявил он на саммите в Йоханнесбурге.
Полноценное участие новых стран начнется 1 января 2024 года.
При этом глава ЮАР отметил, что прием новых членов — это первая фаза расширения "Пятерки", другие фазы последуют.
Для этого лидеры БРИКС выработали критерии
расширения объединения.
По словам президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, сейчас ВВП БРИКС составит 37 % от глобального ВВП, а также на долю БРИКС будет приходиться 46 % глобального населения.
Си Цзиньпин
назвал расширение БРИКС историческим, отметив, что оно отражает решимость государств объединения сотрудничать с развивающимися странами.
В свою очередь, Владимир Путин
назвал решение по расширению БРИКС непростым и поздравил новых членов организации, подчеркнув, что БРИКС выступает за подлинно сбалансированный миропорядок.
Расширение "Пятерки" приветствовал и премьер Индии Нарендра Моди
. По его словам, появление новых членов укрепит БРИКС как организацию и придаст новый импульс общим усилиям.
В МИД ЮАР ранее сообщали, что официально заявки на присоединение к БРИКС подали 23 государства, еще несколько выразили свою заинтересованность на неофициальном уровне.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.