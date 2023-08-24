https://uz.sputniknews.ru/20230824/dollar-podeshevel-sentrobank-uzbekistana-ustanovil-novyye-kursy-valyut-38187222.html

Доллар подешевел — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют

Доллар подешевел — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют

Центральный банк Узбекистана установил с 25 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-08-24T16:00+0500

2023-08-24T16:00+0500

2023-08-24T16:04+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 049,02 сумов (-18,53), евро — 13 070,78 сума (+25,76), рубля — 127,61 сума (-0,25), а китайского юаня — 1 655,02 сума (-0,16), сообщает ЦБ страны.

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