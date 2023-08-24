Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20230824/eaes-proverka-na-prochnost-mishustin-38208300.html
ЕАЭС проходит проверку на прочность при давлении Запада — Мишустин
ЕАЭС проходит проверку на прочность при давлении Запада — Мишустин
Объединение уже не раз доказывало свою состоятельность, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
2023-08-24T20:47+0500
2023-08-24T20:57+0500
еаэс и узбекистан
россия
михаил мишустин
еаэс
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/08/35824207_0:255:2842:1853_1920x0_80_0_0_9a4c9698fd13cbbe8a03c3cf2affedf8.jpg
ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Евразийский экономический союз проходит проверку на прочность в условиях беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада, но уже не раз доказывал свою состоятельность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании евразийского межправсовета, сообщает РИА Новости.Премьер-министр РФ отметил, что для Союза крайне важно уделять особое внимание развитию соответствующей комфортной среды для жизни граждан, а добиться этого можно, определив единые принципы и стандарты в области образования, здравоохранения, госуправления.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/08/35824207_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1816b2b2ba9c55a00995860527f9dd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия еаэс евразийский экономический союз премьер-министр россии михаил мишустин давление запада проверка на прочность
россия еаэс евразийский экономический союз премьер-министр россии михаил мишустин давление запада проверка на прочность

ЕАЭС проходит проверку на прочность при давлении Запада — Мишустин

20:47 24.08.2023 (обновлено: 20:57 24.08.2023)
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / Александр Астафьев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Объединение уже не раз доказывало свою состоятельность, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Евразийский экономический союз проходит проверку на прочность в условиях беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада, но уже не раз доказывал свою состоятельность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании евразийского межправсовета, сообщает РИА Новости.

"В условиях сложной внешней конъюнктуры, беспрецедентного давления со стороны "коллективного" Запада – Союз проходит проверку на прочность. Однако он уже не раз доказал свою состоятельность и востребованность. Убежден, что вместе – страны "пятёрки" способны найти взаимоприемлемые решения по самым сложным вопросам. Ведь мы умеем слушать друг друга и договариваться – на благо наших народов", - сказал он.

Премьер-министр РФ отметил, что для Союза крайне важно уделять особое внимание развитию соответствующей комфортной среды для жизни граждан, а добиться этого можно, определив единые принципы и стандарты в области образования, здравоохранения, госуправления.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0