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ЕАЭС проходит проверку на прочность при давлении Запада — Мишустин
ЕАЭС проходит проверку на прочность при давлении Запада — Мишустин
Объединение уже не раз доказывало свою состоятельность, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
2023-08-24T20:47+0500
2023-08-24T20:47+0500
2023-08-24T20:57+0500
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ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Евразийский экономический союз проходит проверку на прочность в условиях беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада, но уже не раз доказывал свою состоятельность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании евразийского межправсовета, сообщает РИА Новости.Премьер-министр РФ отметил, что для Союза крайне важно уделять особое внимание развитию соответствующей комфортной среды для жизни граждан, а добиться этого можно, определив единые принципы и стандарты в области образования, здравоохранения, госуправления.
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россия еаэс евразийский экономический союз премьер-министр россии михаил мишустин давление запада проверка на прочность
россия еаэс евразийский экономический союз премьер-министр россии михаил мишустин давление запада проверка на прочность
ЕАЭС проходит проверку на прочность при давлении Запада — Мишустин
20:47 24.08.2023 (обновлено: 20:57 24.08.2023)
Объединение уже не раз доказывало свою состоятельность, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Евразийский экономический союз проходит проверку на прочность в условиях беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада, но уже не раз доказывал свою состоятельность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании евразийского межправсовета, сообщает РИА Новости.
"В условиях сложной внешней конъюнктуры, беспрецедентного давления со стороны "коллективного" Запада – Союз проходит проверку на прочность. Однако он уже не раз доказал свою состоятельность и востребованность. Убежден, что вместе – страны "пятёрки" способны найти взаимоприемлемые решения по самым сложным вопросам. Ведь мы умеем слушать друг друга и договариваться – на благо наших народов", - сказал он.
Премьер-министр РФ отметил, что для Союза крайне важно уделять особое внимание развитию соответствующей комфортной среды для жизни граждан, а добиться этого можно, определив единые принципы и стандарты в области образования, здравоохранения, госуправления.