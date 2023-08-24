https://uz.sputniknews.ru/20230824/eaes-proverka-na-prochnost-mishustin-38208300.html

ЕАЭС проходит проверку на прочность при давлении Запада — Мишустин

ЕАЭС проходит проверку на прочность при давлении Запада — Мишустин

Объединение уже не раз доказывало свою состоятельность, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

2023-08-24T20:47+0500

2023-08-24T20:47+0500

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еаэс и узбекистан

россия

михаил мишустин

еаэс

запад

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ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Евразийский экономический союз проходит проверку на прочность в условиях беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада, но уже не раз доказывал свою состоятельность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании евразийского межправсовета, сообщает РИА Новости.Премьер-министр РФ отметил, что для Союза крайне важно уделять особое внимание развитию соответствующей комфортной среды для жизни граждан, а добиться этого можно, определив единые принципы и стандарты в области образования, здравоохранения, госуправления.

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