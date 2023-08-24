https://uz.sputniknews.ru/20230824/ilon-mask-sud-fond-sorosa-podavleniye-svoboda-slova-38165886.html

Илон Маск собирается подать в суд на фонд Сороса из-за "подавления" свободы слова

Илон Маск собирается подать в суд на фонд Сороса из-за "подавления" свободы слова

Маска и Сороса связывает давняя история неприязни. В мае бизнесмен опубликовал твит, в котором написал, что Сорос ненавидит все человечество, и сравнил его с... 24.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-24T09:22+0500

2023-08-24T09:22+0500

2023-08-24T11:11+0500

илон маск

в мире

россия

джордж сорос

суд

фонд

свобода слова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/14/36109991_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_a30ca2ef9755f11aea1c5faeda3af1d7.jpg

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что намерен подать в суд на фонд "Открытое общество" известного финансиста и филантропа Джорджа Сороса, чтобы остановить подавление им свободы слова. Об этом сообщает РИА Новости.Его комментарий был опубликован в ответ на публикацию статьи журналиста Бена Скаллана, в которой утверждается, что финансируемые фондом Сороса организации продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии. Это, как следует из статьи, включает в себя полицейские обыски жилищ, проверки личных телефонов и компьютеров граждан.Основанием для таких мер, говорится в материале Скаллана, является насаждаемый организациями Сороса и политиками тезис о якобы росте числа преступлений на почве ненависти среди местного населения в этих регионах. Как пишет журналист, "целью распространения дезинформации, разжигающей ненависть, является оправдание драконовских мер по подавлению свободы слова".Маска и Сороса связывает давняя история неприязни. В мае бизнесмен опубликовал твит, в котором написал, что Сорос ненавидит все человечество, и сравнил его с Магнето — антагонистом в серии комиксов про супергероев-мутантов "Люди Икс".Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

илон маск, в мире, россия, джордж сорос, суд, фонд, свобода слова