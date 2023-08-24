https://uz.sputniknews.ru/20230824/kasha-serdtce-kardiolog-38161352.html

"Кашу маслом испортишь" - врач рассказал, что делает кашу вредной для сердца

"Кашу маслом испортишь" - врач рассказал, что делает кашу вредной для сердца

При проблемах с сердцем лучше отказаться от любых добавок к каше, включая масло, подчеркнул врач.

2023-08-24T07:03+0500

2023-08-24T07:03+0500

2023-08-24T07:03+0500

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здоровье

сердце

врач

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При заболеваниях сердца не стоит добавлять в кашу различные добавки, включая масло. Такой совет дал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Грант Шехян в интервью Life.Самые полезные для сердца каши – это овсянка и гречка, считает врач. Но и другие крупы могут быть полезны для здоровья, если варить их правильно. К примеру, при болезнях сердца нужно отказаться от привычки добавлять в кашу сливочное масло и жирные зажарки."Правильная каша для сердечника должна быть без холестерина, то есть сливочного масла. В этом случае из бляшек, которые покрывают стенки сосудов, происходит обратный выход холестерина в кровоток. За счет этого бляшки уменьшаются в объеме, сосуды оздоравливаются", — объяснил врач.Кардиолог также посоветовал класть в каши меньше соли. Вместо нее лучше добавлять в готовое блюдо немного кунжута, зелени или растительного масла.

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