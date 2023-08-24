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"Кашу маслом испортишь" - врач рассказал, что делает кашу вредной для сердца
"Кашу маслом испортишь" - врач рассказал, что делает кашу вредной для сердца
При проблемах с сердцем лучше отказаться от любых добавок к каше, включая масло, подчеркнул врач.
2023-08-24T07:03+0500
2023-08-24T07:03+0500
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здоровье
сердце
врач
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При заболеваниях сердца не стоит добавлять в кашу различные добавки, включая масло. Такой совет дал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Грант Шехян в интервью Life.Самые полезные для сердца каши – это овсянка и гречка, считает врач. Но и другие крупы могут быть полезны для здоровья, если варить их правильно. К примеру, при болезнях сердца нужно отказаться от привычки добавлять в кашу сливочное масло и жирные зажарки."Правильная каша для сердечника должна быть без холестерина, то есть сливочного масла. В этом случае из бляшек, которые покрывают стенки сосудов, происходит обратный выход холестерина в кровоток. За счет этого бляшки уменьшаются в объеме, сосуды оздоравливаются", — объяснил врач.Кардиолог также посоветовал класть в каши меньше соли. Вместо нее лучше добавлять в готовое блюдо немного кунжута, зелени или растительного масла.
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здоровье кардиолог врач совет врача как сварить полезную кашу для сердца какая каша полезна крупа гречка овсянка как правильно сварить кашу полезные вредные добавки к каше сливочное масло кунжут зелень растительное масло соль
здоровье кардиолог врач совет врача как сварить полезную кашу для сердца какая каша полезна крупа гречка овсянка как правильно сварить кашу полезные вредные добавки к каше сливочное масло кунжут зелень растительное масло соль

"Кашу маслом испортишь" - врач рассказал, что делает кашу вредной для сердца

07:03 24.08.2023
© Depositphotos.com / TimolinaКаша гречневая в деревянной миске
Каша гречневая в деревянной миске - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
© Depositphotos.com / Timolina
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При проблемах с сердцем лучше отказаться от любых добавок к каше, включая масло, подчеркнул врач.
При заболеваниях сердца не стоит добавлять в кашу различные добавки, включая масло. Такой совет дал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Грант Шехян в интервью Life.
Самые полезные для сердца каши – это овсянка и гречка, считает врач. Но и другие крупы могут быть полезны для здоровья, если варить их правильно. К примеру, при болезнях сердца нужно отказаться от привычки добавлять в кашу сливочное масло и жирные зажарки.
"Правильная каша для сердечника должна быть без холестерина, то есть сливочного масла. В этом случае из бляшек, которые покрывают стенки сосудов, происходит обратный выход холестерина в кровоток. За счет этого бляшки уменьшаются в объеме, сосуды оздоравливаются", — объяснил врач.
Кардиолог также посоветовал класть в каши меньше соли. Вместо нее лучше добавлять в готовое блюдо немного кунжута, зелени или растительного масла.
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