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Мигрант объяснил, почему ударил девушку в шортах в Нахабино — видео
Мигрант объяснил, почему ударил девушку в шортах в Нахабино — видео
Ударивший девушку из-за того, что она вышла на пробежку в коротких шортах, на допросе заявил, что спасал ее от греха.
2023-08-24T11:38+0500
2023-08-24T11:38+0500
2023-08-24T11:56+0500
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Мигрант, ударивший девушку в шортах во время пробежки в подмосковном Нахабино, заявил, что хотел спасти ее от греха, сообщает РИА Новости.В отделении полиции подозреваемый рассказал, что не имеет российского гражданства, а в страну приехал на работу. На вопрос, зачем он ударил девушку по лицу, он ответил, что "спасал ее от греха".Полиция задержала мигранта за нападение на женщину. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о нанесении побоев. По сообщению подмосковной прокуратуры, из-за инцидента также завели дело о хулиганстве.Ранее пострадавшая рассказала, что во время пробежки мигрант преградил ей путь. Изначально она подумала, что-то хочет что-то спросить. Однако молодой человек стал кричать и сыпать оскорблениями.Заподозрив неладное, девушка попыталась отойти. В это время мигрант схватил ее за руку и ударил в лицо. Она сумела отбежать, однако молодой человек преследовал ее до тех пор, пока на происходящее не обратил внимание один из прохожих. После происшествия пострадавшая сняла побои и написала заявление в полицию. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный — уроженец одной из республик Центральной Азии, 2003 года рождения.
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происшествия мигранты центральная азия подмосковье в мире видео
происшествия мигранты центральная азия подмосковье в мире видео
Мигрант объяснил, почему ударил девушку в шортах в Нахабино — видео
11:38 24.08.2023 (обновлено: 11:56 24.08.2023)
Ударивший девушку из-за того, что она была одета в короткие шорты, на допросе заявил, что спасал ее от греха.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
Мигрант, ударивший девушку в шортах во время пробежки в подмосковном Нахабино, заявил, что хотел спасти ее от греха, сообщает РИА Новости.
В отделении полиции подозреваемый рассказал, что не имеет российского гражданства, а в страну приехал на работу. На вопрос, зачем он ударил девушку по лицу, он ответил, что "спасал ее от греха".
Полиция задержала мигранта за нападение на женщину. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о нанесении побоев. По сообщению подмосковной прокуратуры, из-за инцидента также завели дело о хулиганстве.
Ранее пострадавшая рассказала, что во время пробежки мигрант преградил ей путь. Изначально она подумала, что-то хочет что-то спросить. Однако молодой человек стал кричать и сыпать оскорблениями.
Заподозрив неладное, девушка попыталась отойти. В это время мигрант схватил ее за руку и ударил в лицо. Она сумела отбежать, однако молодой человек преследовал ее до тех пор, пока на происходящее не обратил внимание один из прохожих. После происшествия пострадавшая сняла побои и написала заявление в полицию.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный — уроженец одной из республик Центральной Азии, 2003 года рождения.