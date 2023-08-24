https://uz.sputniknews.ru/20230824/pogoda-tashkent-24-avgust-2023-38130940.html

Все еще жарко— прогноз погоды в Ташкенте на 24 августа

Все еще жарко— прогноз погоды в Ташкенте на 24 августа

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в четверг.

2023-08-24T05:04+0500

2023-08-24T05:04+0500

2023-08-24T05:04+0500

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В четверг в Ташкенте небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 35-37 градусов тепла.

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