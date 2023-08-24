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Все еще жарко— прогноз погоды в Ташкенте на 24 августа
Все еще жарко— прогноз погоды в Ташкенте на 24 августа
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в четверг.
2023-08-24T05:04+0500
2023-08-24T05:04+0500
2023-08-24T05:04+0500
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В четверг в Ташкенте небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 35-37 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода погода в ташкенте прогноз погоды в ташкенте общество узгидромет
узбекистан ташкент погода погода в ташкенте прогноз погоды в ташкенте общество узгидромет
Все еще жарко— прогноз погоды в Ташкенте на 24 августа
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в четверг.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
В четверг в Ташкенте небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем 35-37 градусов тепла.