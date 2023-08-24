https://uz.sputniknews.ru/20230824/senat-otklonil-zakon-nedrax-38189523.html

Сенаторы Узбекистана отклонили Закон ”О недрах” — причина

Сенаторы Узбекистана отклонили Закон ”О недрах” — причина

Необходимо пересмотреть статьи документа, касающиеся полномочий ряда упраздненных или реорганизованных ведомств, а также согласовать отдельные нормы с действующим законодательством и обновленной Конституцией.

2023-08-24T15:58+0500

2023-08-24T15:58+0500

2023-08-24T15:58+0500

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

закон

общество

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса в ходе 44 пленарного заседания отклонил Закон “О недрах”, сообщает пресс-служба верхней палаты. Сенаторы отметили актуальность вопроса использования природных богатств земли, с одной стороны, не нанося ущерба природно-климатическому балансу, с другой стороны, обеспечивая рост экономики и благосостояния населения.По их мнению, хотя закон и направлен на достижение этих приоритетных целей, в нем есть ряд спорных вопросов.Так, например, в ходе административных реформ в республике реорганизованы республиканские органы исполнительной власти и на них возложены новые функции. Поэтому необходимо пересмотреть статьи, касающиеся полномочий соответствующих упраздненных или реорганизованных ведомств.Также, согласно документу, ограничить или приостановить право пользования участком недр можно на основании предписаний Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды и Государственного комитета промышленной безопасности на срок не более 10 дней.В исключительных случаях, в связи с завершением работ по устранению нарушений, приостановление права пользования участком недр может продлиться на срок, не превышающий 30 дней.Однако в соответствии с Законом “О гарантиях свободы предпринимательской деятельности”, ее ограничение, приостановление и запрет осуществляют только в судебном порядке. То есть подобная норма полностью противоречит не только действующему законодательству, но и нормам Конституции в новой редакции о свободе и неприкосновенности предпринимательской деятельности.Кроме того, в отклоненном законе отсутствуют положения о введении практики разделения недр на “кадастровые квадраты” и положения “Единого интерактивного геологического портала”. Не определен порядок деятельности служб по обеспечению экологической и промышленной безопасности, горноспасательных частей и служб по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов при использовании недр. Помимо этого, в документе не предусмотрены требования по трудоустройству и обучению в этой сфере, а также обязательства обладателей разрешений по социально-экономическому развитию территорий.

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