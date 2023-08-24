Куда сходить на выходных: ТОП-5 мероприятий в Ташкенте
© SputnikУзбекские тюбетейки
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Выступление Jony, вечеринка тюбетейки и экологический забег. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 26 августа
Концерт Jony
Популярный российский исполнитель выступит с концертной программой.
Время: 19.00
Место: Amirsoy Resort
Стоимость билетов: 300 тыс.-3 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 33−158−8888
Популярный российский исполнитель выступит с концертной программой.
Время: 19.00
Место: Amirsoy Resort
Стоимость билетов: 300 тыс.-3 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 33−158−8888
Кинопоказы под открытым небом
Зрителей ждет показ фильмов "Жених напрокат", "Мое прекрасное несчастье" и "Письма к Джульетте" под открытым небом.
Время: 19.30, 21:20, 21:15
Место: Сад Дружбы
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−134−4646
Зрителей ждет показ фильмов "Жених напрокат", "Мое прекрасное несчастье" и "Письма к Джульетте" под открытым небом.
Время: 19.30, 21:20, 21:15
Место: Сад Дружбы
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−134−4646
Do’ppi party
Гости вечеринки смогут принять участие в творческих мастер-классах, посмотреть документальный фильм о тюбетейке, а также выступление музыкантов и диджеев. Обязательный атрибут дресс-кода - тюбетейка на голове.
Время: 19.00
Место: Музей прикладного искусства Узбекистана
Стоимость билетов: 75 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−256−4042, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Гости вечеринки смогут принять участие в творческих мастер-классах, посмотреть документальный фильм о тюбетейке, а также выступление музыкантов и диджеев. Обязательный атрибут дресс-кода - тюбетейка на голове.
Время: 19.00
Место: Музей прикладного искусства Узбекистана
Стоимость билетов: 75 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−256−4042, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Воскресенье, 27 августа
Концерт "Гречки"
Российска певица, получившая популярность благодаря своим кавер-версиям популярных песен "Люби меня люби" и "Твои руки", выступит с концертной программой в Ташкенте.
Время: 20.00
Место: BarDuck
Стоимость билетов: 350 - 400 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 93−356−2629
Российска певица, получившая популярность благодаря своим кавер-версиям популярных песен "Люби меня люби" и "Твои руки", выступит с концертной программой в Ташкенте.
Время: 20.00
Место: BarDuck
Стоимость билетов: 350 - 400 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 93−356−2629
Экологический забег Uzplogging
Участники пробегут дистанцию в 3 км и соберут пластик вдоль всей трассы. Каждый участник получит памятную футболку и медаль из переработанных отходов. А три победителя, собравшие больше всего пластика, получат денежный приз в размере 1 млн сумов.
Время: 10.00
Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. Бабура
Участие бесплатное: регистрация по ссылке https://my.prorun.uz/ru/e/30/plogging%C2%A0
Участники пробегут дистанцию в 3 км и соберут пластик вдоль всей трассы. Каждый участник получит памятную футболку и медаль из переработанных отходов. А три победителя, собравшие больше всего пластика, получат денежный приз в размере 1 млн сумов.
Время: 10.00
Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. Бабура
Участие бесплатное: регистрация по ссылке https://my.prorun.uz/ru/e/30/plogging%C2%A0