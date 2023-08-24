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Куда сходить на выходных: ТОП-5 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: ТОП-5 мероприятий в Ташкенте
Выступление Jony, вечеринка тюбетейки и экологический забег. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2023-08-24T21:26+0500
2023-08-24T21:26+0500
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Суббота, 26 августаКонцерт JonyПопулярный российский исполнитель выступит с концертной программой.Время: 19.00Место: Amirsoy ResortСтоимость билетов: 300 тыс.-3 млн сумовТелефон для справок: (+998) 33−158−8888Кинопоказы под открытым небомЗрителей ждет показ фильмов "Жених напрокат", "Мое прекрасное несчастье" и "Письма к Джульетте" под открытым небом.Время: 19.30, 21:20, 21:15Место: Сад ДружбыСтоимость билетов: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−134−4646Do’ppi partyГости вечеринки смогут принять участие в творческих мастер-классах, посмотреть документальный фильм о тюбетейке, а также выступление музыкантов и диджеев. Обязательный атрибут дресс-кода - тюбетейка на голове.Время: 19.00Место: Музей прикладного искусства УзбекистанаСтоимость билетов: 75 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−256−4042, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 27 августаКонцерт "Гречки"Российска певица, получившая популярность благодаря своим кавер-версиям популярных песен "Люби меня люби" и "Твои руки", выступит с концертной программой в Ташкенте.Время: 20.00Место: BarDuckСтоимость билетов: 350 - 400 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 93−356−2629Экологический забег UzploggingУчастники пробегут дистанцию в 3 км и соберут пластик вдоль всей трассы. Каждый участник получит памятную футболку и медаль из переработанных отходов. А три победителя, собравшие больше всего пластика, получат денежный приз в размере 1 млн сумов.Время: 10.00Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. БабураУчастие бесплатное: регистрация по ссылке https://my.prorun.uz/ru/e/30/plogging%C2%A0
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узбекистан ташкент общество афиша на выходные концерт jony гречка amirsoy resort кинопоказы сад дружбы жених напрокат мое прекрасное несчастье письма джульетте do'ppi party вечеринка тюбетейки музей прикладного искусства barduck экологический забег uzplogging центральный экопарк имени бабура
узбекистан ташкент общество афиша на выходные концерт jony гречка amirsoy resort кинопоказы сад дружбы жених напрокат мое прекрасное несчастье письма джульетте do'ppi party вечеринка тюбетейки музей прикладного искусства barduck экологический забег uzplogging центральный экопарк имени бабура

Куда сходить на выходных: ТОП-5 мероприятий в Ташкенте

21:26 24.08.2023
© SputnikУзбекские тюбетейки
Узбекские тюбетейки - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
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Выступление Jony, вечеринка тюбетейки и экологический забег. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 26 августа

Концерт Jony
Популярный российский исполнитель выступит с концертной программой.
Время: 19.00
Место: Amirsoy Resort
Стоимость билетов: 300 тыс.-3 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 33−158−8888
Кинопоказы под открытым небом
Зрителей ждет показ фильмов "Жених напрокат", "Мое прекрасное несчастье" и "Письма к Джульетте" под открытым небом.
Время: 19.30, 21:20, 21:15
Место: Сад Дружбы
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−134−4646
Do’ppi party
Гости вечеринки смогут принять участие в творческих мастер-классах, посмотреть документальный фильм о тюбетейке, а также выступление музыкантов и диджеев. Обязательный атрибут дресс-кода - тюбетейка на голове.
Время: 19.00
Место: Музей прикладного искусства Узбекистана
Стоимость билетов: 75 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−256−4042, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072

Воскресенье, 27 августа

Концерт "Гречки"
Российска певица, получившая популярность благодаря своим кавер-версиям популярных песен "Люби меня люби" и "Твои руки", выступит с концертной программой в Ташкенте.
Время: 20.00
Место: BarDuck
Стоимость билетов: 350 - 400 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 93−356−2629
Экологический забег Uzplogging
Участники пробегут дистанцию в 3 км и соберут пластик вдоль всей трассы. Каждый участник получит памятную футболку и медаль из переработанных отходов. А три победителя, собравшие больше всего пластика, получат денежный приз в размере 1 млн сумов.
Время: 10.00
Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. Бабура
Участие бесплатное: регистрация по ссылке https://my.prorun.uz/ru/e/30/plogging%C2%A0
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