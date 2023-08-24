https://uz.sputniknews.ru/20230824/tashkent-afisha-vyxondyye-38209452.html

Куда сходить на выходных: ТОП-5 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: ТОП-5 мероприятий в Ташкенте

Выступление Jony, вечеринка тюбетейки и экологический забег. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2023-08-24T21:26+0500

2023-08-24T21:26+0500

2023-08-24T21:26+0500

узбекистан

общество

культура

афиша на выходные

концерт

кино

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Суббота, 26 августаКонцерт JonyПопулярный российский исполнитель выступит с концертной программой.Время: 19.00Место: Amirsoy ResortСтоимость билетов: 300 тыс.-3 млн сумовТелефон для справок: (+998) 33−158−8888Кинопоказы под открытым небомЗрителей ждет показ фильмов "Жених напрокат", "Мое прекрасное несчастье" и "Письма к Джульетте" под открытым небом.Время: 19.30, 21:20, 21:15Место: Сад ДружбыСтоимость билетов: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−134−4646Do’ppi partyГости вечеринки смогут принять участие в творческих мастер-классах, посмотреть документальный фильм о тюбетейке, а также выступление музыкантов и диджеев. Обязательный атрибут дресс-кода - тюбетейка на голове.Время: 19.00Место: Музей прикладного искусства УзбекистанаСтоимость билетов: 75 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−256−4042, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 27 августаКонцерт "Гречки"Российска певица, получившая популярность благодаря своим кавер-версиям популярных песен "Люби меня люби" и "Твои руки", выступит с концертной программой в Ташкенте.Время: 20.00Место: BarDuckСтоимость билетов: 350 - 400 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 93−356−2629Экологический забег UzploggingУчастники пробегут дистанцию в 3 км и соберут пластик вдоль всей трассы. Каждый участник получит памятную футболку и медаль из переработанных отходов. А три победителя, собравшие больше всего пластика, получат денежный приз в размере 1 млн сумов.Время: 10.00Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. БабураУчастие бесплатное: регистрация по ссылке https://my.prorun.uz/ru/e/30/plogging%C2%A0

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