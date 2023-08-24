https://uz.sputniknews.ru/20230824/tashkent-svet-otklyucheniye-24-avgust-2023-38168134.html

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

24 августа без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

2023-08-24T09:55+0500

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2023-08-24T11:04+0500

узбекистан

ташкент

сергелийский район

махалля

свет

электричество

ремонт

график отключения электричества

общество

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В четверг в Сергелийском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети". Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:Сергелийский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махаллей “Астрабад” и “Джалоир”.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

узбекистан

ташкент

сергелийский район

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