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https://uz.sputniknews.ru/20230824/tashkent-svet-otklyucheniye-24-avgust-2023-38168134.html
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
24 августа без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-08-24T09:55+0500
2023-08-24T11:04+0500
узбекистан
ташкент
сергелийский район
махалля
свет
электричество
ремонт
график отключения электричества
общество
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В четверг в Сергелийском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети". Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:Сергелийский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махаллей “Астрабад” и “Джалоир”.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент сергелийский район махалля свет электричество ремонт общество график отключения электричества
узбекистан ташкент сергелийский район махалля свет электричество ремонт общество график отключения электричества

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

09:55 24.08.2023 (обновлено: 11:04 24.08.2023)
© Depositphotos.com / TomwangДва рабочих у опоры линии электропередачи
Два рабочих у опоры линии электропередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
© Depositphotos.com / Tomwang
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24 августа без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В четверг в Сергелийском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Сергелийский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махаллей “Астрабад” и “Джалоир”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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