https://uz.sputniknews.ru/20230824/tashkent-svet-otklyucheniye-24-avgust-2023-38168134.html
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
24 августа без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-08-24T09:55+0500
2023-08-24T09:55+0500
2023-08-24T11:04+0500
узбекистан
ташкент
сергелийский район
махалля
свет
электричество
ремонт
график отключения электричества
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/14/16046393_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_f1fc48938ca3971fbf85ef829f45a9a4.jpg
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В четверг в Сергелийском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети". Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:Сергелийский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махаллей “Астрабад” и “Джалоир”.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
узбекистан
ташкент
сергелийский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/14/16046393_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_bbaa5db56f01f9c2a868c43dfeed13af.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент сергелийский район махалля свет электричество ремонт общество график отключения электричества
узбекистан ташкент сергелийский район махалля свет электричество ремонт общество график отключения электричества
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
09:55 24.08.2023 (обновлено: 11:04 24.08.2023)
24 августа без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
В четверг в Сергелийском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Сергелийский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махаллей “Астрабад” и “Джалоир”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.