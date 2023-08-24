https://uz.sputniknews.ru/20230824/uzbekistan-kuplya-prodaja-jilye-izmeneniya-38191343.html

Что изменится в сфере купли-продажи жилья в Узбекистане

Что изменится в сфере купли-продажи жилья в Узбекистане

с 1 января 2024 года в республике удостоверение сделок, связанных с продажей жилья в многоквартирных домах нотариусы будут производить только после проверки отсутствия задолженности у собственника по обязательным взносам или платежам.

2023-08-24T16:39+0500

2023-08-24T16:39+0500

2023-08-24T17:04+0500

узбекистан

общество

сделка

недвижимость

покупка

продажа

долги

постановление

президент

квартиры

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Узбекистане вводят запрет на оформление купли-продажи жилья в многоквартирных домах при наличии непогашенных долгов за квартплату. Это определено в Постановлении президента "О мерах по дальнейшей эффективной организации управления многоквартирными домами".В настоящее время нотариусы в ходе оформления сделок купли-продажи квартир проверяют, имеется ли у владельца задолженность по водоснабжению, отоплению, электричеству и газу. Однако, при этом не учитывают долги за мусор и квартплату. В результате их приходится оплачивать новым собственникам жилья.Согласно документу, с 1 января 2024 года в Узбекистане удостоверение сделок, связанных с продажей жилья в многоквартирных домах, будет производиться нотариусами только после проверки отсутствия задолженности собственника по обязательным взносам или платежам. Проверку будут проводить через информационную систему министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.Кроме того, Минстройкомхоз устанавливает минимальный размер обязательных взносов или платежей за содержание, эксплуатацию и ремонт общего имущества, а также благоустройство земельного участка, прилегающего к многоквартирному дому.

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