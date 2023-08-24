https://uz.sputniknews.ru/20230824/uzbekistan-kuplya-prodaja-jilye-izmeneniya-38191343.html
Что изменится в сфере купли-продажи жилья в Узбекистане
Что изменится в сфере купли-продажи жилья в Узбекистане
с 1 января 2024 года в республике удостоверение сделок, связанных с продажей жилья в многоквартирных домах нотариусы будут производить только после проверки отсутствия задолженности у собственника по обязательным взносам или платежам.
2023-08-24T16:39+0500
2023-08-24T16:39+0500
2023-08-24T17:04+0500
узбекистан
общество
сделка
недвижимость
покупка
продажа
долги
постановление
президент
квартиры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37247194_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_1556bacb62b79bd2b6860248694c1b25.jpg
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Узбекистане вводят запрет на оформление купли-продажи жилья в многоквартирных домах при наличии непогашенных долгов за квартплату. Это определено в Постановлении президента "О мерах по дальнейшей эффективной организации управления многоквартирными домами".В настоящее время нотариусы в ходе оформления сделок купли-продажи квартир проверяют, имеется ли у владельца задолженность по водоснабжению, отоплению, электричеству и газу. Однако, при этом не учитывают долги за мусор и квартплату. В результате их приходится оплачивать новым собственникам жилья.Согласно документу, с 1 января 2024 года в Узбекистане удостоверение сделок, связанных с продажей жилья в многоквартирных домах, будет производиться нотариусами только после проверки отсутствия задолженности собственника по обязательным взносам или платежам. Проверку будут проводить через информационную систему министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.Кроме того, Минстройкомхоз устанавливает минимальный размер обязательных взносов или платежей за содержание, эксплуатацию и ремонт общего имущества, а также благоустройство земельного участка, прилегающего к многоквартирному дому.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37247194_92:165:2217:1758_1920x0_80_0_0_467dfd22c696d8e009bbf375a0d35f16.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан общество недвижимость продажа сделка долги постановление президент квартиры покупка продажа
узбекистан общество недвижимость продажа сделка долги постановление президент квартиры покупка продажа
Что изменится в сфере купли-продажи жилья в Узбекистане
16:39 24.08.2023 (обновлено: 17:04 24.08.2023)
С 1 января 2024 года в республике удостоверение сделок, связанных с продажей жилья в многоквартирных домах нотариусы будут производить только после проверки отсутствия задолженности у собственника по обязательным взносам или платежам.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
В Узбекистане вводят запрет на оформление купли-продажи жилья в многоквартирных домах при наличии непогашенных долгов за квартплату. Это определено в Постановлении
президента "О мерах по дальнейшей эффективной организации управления многоквартирными домами".
В настоящее время нотариусы в ходе оформления сделок купли-продажи квартир проверяют, имеется ли у владельца задолженность по водоснабжению, отоплению, электричеству и газу. Однако, при этом не учитывают долги за мусор и квартплату. В результате их приходится оплачивать новым собственникам жилья.
Согласно документу, с 1 января 2024 года в Узбекистане удостоверение сделок, связанных с продажей жилья в многоквартирных домах, будет производиться нотариусами только после проверки отсутствия задолженности собственника по обязательным взносам или платежам. Проверку будут проводить через информационную систему министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Кроме того, Минстройкомхоз устанавливает минимальный размер обязательных взносов или платежей за содержание, эксплуатацию и ремонт общего имущества, а также благоустройство земельного участка, прилегающего к многоквартирному дому.