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https://uz.sputniknews.ru/20230824/uzbekistan-kuplya-prodaja-jilye-izmeneniya-38191343.html
Что изменится в сфере купли-продажи жилья в Узбекистане
Что изменится в сфере купли-продажи жилья в Узбекистане
с 1 января 2024 года в республике удостоверение сделок, связанных с продажей жилья в многоквартирных домах нотариусы будут производить только после проверки отсутствия задолженности у собственника по обязательным взносам или платежам.
2023-08-24T16:39+0500
2023-08-24T17:04+0500
узбекистан
общество
сделка
недвижимость
покупка
продажа
долги
постановление
президент
квартиры
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Узбекистане вводят запрет на оформление купли-продажи жилья в многоквартирных домах при наличии непогашенных долгов за квартплату. Это определено в Постановлении президента "О мерах по дальнейшей эффективной организации управления многоквартирными домами".В настоящее время нотариусы в ходе оформления сделок купли-продажи квартир проверяют, имеется ли у владельца задолженность по водоснабжению, отоплению, электричеству и газу. Однако, при этом не учитывают долги за мусор и квартплату. В результате их приходится оплачивать новым собственникам жилья.Согласно документу, с 1 января 2024 года в Узбекистане удостоверение сделок, связанных с продажей жилья в многоквартирных домах, будет производиться нотариусами только после проверки отсутствия задолженности собственника по обязательным взносам или платежам. Проверку будут проводить через информационную систему министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.Кроме того, Минстройкомхоз устанавливает минимальный размер обязательных взносов или платежей за содержание, эксплуатацию и ремонт общего имущества, а также благоустройство земельного участка, прилегающего к многоквартирному дому.
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узбекистан общество недвижимость продажа сделка долги постановление президент квартиры покупка продажа
узбекистан общество недвижимость продажа сделка долги постановление президент квартиры покупка продажа

Что изменится в сфере купли-продажи жилья в Узбекистане

16:39 24.08.2023 (обновлено: 17:04 24.08.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановТашкент. Архивное фото
Ташкент. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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С 1 января 2024 года в республике удостоверение сделок, связанных с продажей жилья в многоквартирных домах нотариусы будут производить только после проверки отсутствия задолженности у собственника по обязательным взносам или платежам.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Узбекистане вводят запрет на оформление купли-продажи жилья в многоквартирных домах при наличии непогашенных долгов за квартплату. Это определено в Постановлении президента "О мерах по дальнейшей эффективной организации управления многоквартирными домами".
В настоящее время нотариусы в ходе оформления сделок купли-продажи квартир проверяют, имеется ли у владельца задолженность по водоснабжению, отоплению, электричеству и газу. Однако, при этом не учитывают долги за мусор и квартплату. В результате их приходится оплачивать новым собственникам жилья.
Согласно документу, с 1 января 2024 года в Узбекистане удостоверение сделок, связанных с продажей жилья в многоквартирных домах, будет производиться нотариусами только после проверки отсутствия задолженности собственника по обязательным взносам или платежам. Проверку будут проводить через информационную систему министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Кроме того, Минстройкомхоз устанавливает минимальный размер обязательных взносов или платежей за содержание, эксплуатацию и ремонт общего имущества, а также благоустройство земельного участка, прилегающего к многоквартирному дому.
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