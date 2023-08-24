https://uz.sputniknews.ru/20230824/v-uzbekistan-priyedut-benzema-neymar-uzbekskiye-kluby-uznali-svoix-sopernikov-lch-38180309.html

В Узбекистан приедут Бензема и Неймар: узбекские клубы узнали своих соперников в ЛЧ

В Узбекистан приедут Бензема и Неймар: узбекские клубы узнали своих соперников в ЛЧ

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла сегодня в Куала-Лумпуре

2023-08-24T13:54+0500

2023-08-24T13:54+0500

2023-08-24T14:23+0500

спорт

узбекистан

групповой этап лиги чемпионов

футбол

футбол

жеребьевка

пахтакор

фк "пахтакор"

неймар

турнир

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов АФК 2023/2024. Напомним, в этом розыгрыше главного клубного турнира Азии Узбекистан будут представлять 4 клуба. Ташкентский "Пахтакор" получил в соперники "Аль-Фейха" (Саудовская Аравия), "Ахал" (Туркменистан) и "Аль-Айн" (ОАЭ). Команды попали в группу А. Каршинский "Насаф" в группе B сыграет против команд "Аль Садд" (Катар), "Аль-Фейсали" (Саудовская Аравия) и "Шарджа" (ОАЭ). Соперниками алмалыкского АГМК стали — "Аль-Иттихад" (Саудовская Аравия), "Сепахан" (Иран) и "Эйр Форс" (Тайланд). Они сыграют в группе С. Четвертый клуб из Узбекистана — наманганский "Навбахор" попал в группу D, где сыграет против клубов "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Нассаджи Масандаран" (Иран) и "Мумбай-сити" (Индия). Отметим, что среди соперников узбекских команд клубы, в которых играют всемирно известные футболисты, такие как бразилец Неймар (экс-игрок "Барселоны" и "ПСЖ") ныне выступающий за "Аль-Хиляль", а также француз Карим Бензема ("Реал Мадрид"), перешедший в этом сезоне в "Аль-Иттихад". Против этих клубов сыграют наманганский "Навбахор" и алмалыкский АГМК соответственно.Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла сегодня в Куала-Лумпуре.

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