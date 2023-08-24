https://uz.sputniknews.ru/20230824/volgogradskaya-oblast-uzbekistan-torgovlya-38204615.html

Волгоградская область готова экспортировать товары в Узбекистан

Волгоградская область готова экспортировать товары в Узбекистан

Перспективы торгового сотрудничества обсудили представители волгоградских предприятий с торговым представителем РФ Константином Злыгостевым.

2023-08-24T20:17+0500

2023-08-24T20:17+0500

2023-08-24T20:17+0500

узбекистан

общество

волгоград

торговое представительство

россия

экспорт

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ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Предприятия Волгоградской области готовы начать поставки своей продукции в Узбекистан, сообщает в четверг пресс-служба торгового представительства России в республике. Перспективы торгового сотрудничества обсудил на встрече с волгогорадскими предпринимателями торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев. Встреча проходила в рамках бизнес-миссии, организованной региональным Центром поддержки экспорта. Как отметили в представительстве, в настоящее время в Узбекистане наблюдается существенный рост населения, и, как следствие, повышается спрос на продовольственные и непродовольственные потребительские товары. Участники встречи обсудили оптимальные логистические маршруты, наиболее эффективные способы установления сотрудничества с узбекскими контрагентами, а также особенности участия в тендерных процедурах и государственных закупках на территории Узбекистана, добавили в торгпредстве.

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