https://uz.sputniknews.ru/20230824/volgogradskaya-oblast-uzbekistan-torgovlya-38204615.html
Волгоградская область готова экспортировать товары в Узбекистан
Волгоградская область готова экспортировать товары в Узбекистан
Перспективы торгового сотрудничества обсудили представители волгоградских предприятий с торговым представителем РФ Константином Злыгостевым.
2023-08-24T20:17+0500
2023-08-24T20:17+0500
2023-08-24T20:17+0500
узбекистан
общество
волгоград
торговое представительство
россия
экспорт
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ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Предприятия Волгоградской области готовы начать поставки своей продукции в Узбекистан, сообщает в четверг пресс-служба торгового представительства России в республике. Перспективы торгового сотрудничества обсудил на встрече с волгогорадскими предпринимателями торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев. Встреча проходила в рамках бизнес-миссии, организованной региональным Центром поддержки экспорта. Как отметили в представительстве, в настоящее время в Узбекистане наблюдается существенный рост населения, и, как следствие, повышается спрос на продовольственные и непродовольственные потребительские товары. Участники встречи обсудили оптимальные логистические маршруты, наиболее эффективные способы установления сотрудничества с узбекскими контрагентами, а также особенности участия в тендерных процедурах и государственных закупках на территории Узбекистана, добавили в торгпредстве.
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узбекистан волгоградская область предприятия экспорт товаров торговое представительство торгпредство константин злыгостев
узбекистан волгоградская область предприятия экспорт товаров торговое представительство торгпредство константин злыгостев
Волгоградская область готова экспортировать товары в Узбекистан
Перспективы торгового сотрудничества обсудили представители волгоградских предприятий с торговым представителем РФ Константином Злыгостевым.
ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Предприятия Волгоградской области готовы начать поставки своей продукции в Узбекистан, сообщает в четверг пресс-служба торгового представительства России в республике.
Перспективы торгового сотрудничества обсудил на встрече с волгогорадскими предпринимателями торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев. Встреча проходила в рамках бизнес-миссии, организованной региональным Центром поддержки экспорта.
"Участие в мероприятии приняли шесть волгоградских компаний, которые работают в сфере производства лекарственных препаратов, пищевой промышленности и нефтехимии", - говорится в сообщении в Telegram-канале торгпредства.
Как отметили в представительстве, в настоящее время в Узбекистане наблюдается существенный рост населения, и, как следствие, повышается спрос на продовольственные и непродовольственные потребительские товары.
Участники встречи обсудили оптимальные логистические маршруты, наиболее эффективные способы установления сотрудничества с узбекскими контрагентами, а также особенности участия в тендерных процедурах и государственных закупках на территории Узбекистана, добавили в торгпредстве.