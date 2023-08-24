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От "Марио" до "Кальмара": самая большая в мире выставка видеоигр — фото
От "Марио" до "Кальмара": самая большая в мире выставка видеоигр — фото
На выставке Gamescom в Германии свою продукцию представляют около 1100 компаний из 53 стран.
2023-08-24T22:03+0500
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фото
в мире
компьютерные игры
компьютер
выставка
германия
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фото выставка компьютерных игр германия кельн gamescom mortal combat музыкальная игра ретро игра в кальмара assassin's creed codename jade black byth wukong super mario stalker starfield старые компьютерные игры
фото выставка компьютерных игр германия кельн gamescom mortal combat музыкальная игра ретро игра в кальмара assassin's creed codename jade black byth wukong super mario stalker starfield старые компьютерные игры

От "Марио" до "Кальмара": самая большая в мире выставка видеоигр — фото

22:03 24.08.2023
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НовостиTelegram
На выставке Gamescom в Германии свою продукцию представляют около 1100 компаний из 53 стран.
© AFP 2023 / Ina Fassbender

Посетители играют в "Mortal Kombat 1" от NetherRealm Studios.

Посетители играют в &quot;Mortal Kombat 1&quot; от NetherRealm Studios. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AFP 2023 / Ina Fassbender

Посетители играют в "Mortal Kombat 1" от NetherRealm Studios.

© AFP 2023 / Ina Fassbender

Музыкальная видеоигра в ретро-стиле.

Музыкальная видеоигра в ретро-стиле. - Sputnik Узбекистан
2/10
© AFP 2023 / Ina Fassbender

Музыкальная видеоигра в ретро-стиле.

© AFP 2023 / Ina Fassbender

Постеры, посвященные "Игре в кальмара" на стенде компании Netflix.

Постеры, посвященные &quot;Игре в кальмара&quot; на стенде компании Netflix. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AFP 2023 / Ina Fassbender

Постеры, посвященные "Игре в кальмара" на стенде компании Netflix.

© AFP 2023 / Ina Fassbender

Посетитель играет на мобильном телефоне в игру "Assassin's Creed: Codename Jade".

Посетитель играет на мобильном телефоне в игру &quot;Assassin&#x27;s Creed: Codename Jade&quot;. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AFP 2023 / Ina Fassbender

Посетитель играет на мобильном телефоне в игру "Assassin's Creed: Codename Jade".

© AFP 2023 / Ina Fassbender

Очередь перед стендом игры "Black Myth: Wukong" от Game Science Interactive Technology Co. Ltd.

Очередь перед стендом игры &quot;Black Myth: Wukong&quot; от Game Science Interactive Technology Co. Ltd. - Sputnik Узбекистан
5/10
© AFP 2023 / Ina Fassbender

Очередь перед стендом игры "Black Myth: Wukong" от Game Science Interactive Technology Co. Ltd.

© AFP 2023 / Ina Fassbender

Кослпеер играет в старую компьютерную игру.

Кослпеер играет в старую компьютерную игру. - Sputnik Узбекистан
6/10
© AFP 2023 / Ina Fassbender

Кослпеер играет в старую компьютерную игру.

© AFP 2023 / Ina Fassbender

Постер игры "Super Mario" от Nintendo.

Постер игры &quot;Super Mario&quot; от Nintendo. - Sputnik Узбекистан
7/10
© AFP 2023 / Ina Fassbender

Постер игры "Super Mario" от Nintendo.

© AFP 2023 / Ina Fassbender

Посетители играют в "Stalker 2" на стенде Xbox

Посетители играют в &quot;Stalker 2&quot; на стенде Xbox - Sputnik Узбекистан
8/10
© AFP 2023 / Ina Fassbender

Посетители играют в "Stalker 2" на стенде Xbox

© AFP 2023 / Ina Fassbender

Показ фильма о "Starfield".

Показ фильма о &quot;Starfield&quot;. - Sputnik Узбекистан
9/10
© AFP 2023 / Ina Fassbender

Показ фильма о "Starfield".

© AFP 2023 / Ina Fassbender

Стенд с самыми старыми компьютерными играми.

Стенд с самыми старыми компьютерными играми. - Sputnik Узбекистан
10/10
© AFP 2023 / Ina Fassbender

Стенд с самыми старыми компьютерными играми.

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