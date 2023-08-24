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От "Марио" до "Кальмара": самая большая в мире выставка видеоигр — фото
От "Марио" до "Кальмара": самая большая в мире выставка видеоигр — фото
На выставке Gamescom в Германии свою продукцию представляют около 1100 компаний из 53 стран.
2023-08-24T22:03+0500
2023-08-24T22:03+0500
2023-08-24T22:03+0500
фото
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компьютерные игры
компьютер
выставка
германия
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фото выставка компьютерных игр германия кельн gamescom mortal combat музыкальная игра ретро игра в кальмара assassin's creed codename jade black byth wukong super mario stalker starfield старые компьютерные игры
фото выставка компьютерных игр германия кельн gamescom mortal combat музыкальная игра ретро игра в кальмара assassin's creed codename jade black byth wukong super mario stalker starfield старые компьютерные игры
От "Марио" до "Кальмара": самая большая в мире выставка видеоигр — фото
На выставке Gamescom в Германии свою продукцию представляют около 1100 компаний из 53 стран.
© AFP 2023 / Ina Fassbender
Посетители играют в "Mortal Kombat 1" от NetherRealm Studios.
Посетители играют в "Mortal Kombat 1" от NetherRealm Studios.
© AFP 2023 / Ina Fassbender
Музыкальная видеоигра в ретро-стиле.
Музыкальная видеоигра в ретро-стиле.
© AFP 2023 / Ina Fassbender
Постеры, посвященные "Игре в кальмара" на стенде компании Netflix.
Постеры, посвященные "Игре в кальмара" на стенде компании Netflix.
© AFP 2023 / Ina Fassbender
Посетитель играет на мобильном телефоне в игру "Assassin's Creed: Codename Jade".
Посетитель играет на мобильном телефоне в игру "Assassin's Creed: Codename Jade".
© AFP 2023 / Ina Fassbender
Очередь перед стендом игры "Black Myth: Wukong" от Game Science Interactive Technology Co. Ltd.
Очередь перед стендом игры "Black Myth: Wukong" от Game Science Interactive Technology Co. Ltd.
© AFP 2023 / Ina Fassbender
Кослпеер играет в старую компьютерную игру.
Кослпеер играет в старую компьютерную игру.
© AFP 2023 / Ina Fassbender
Постер игры "Super Mario" от Nintendo.
Постер игры "Super Mario" от Nintendo.
© AFP 2023 / Ina Fassbender
Посетители играют в "Stalker 2" на стенде Xbox
Посетители играют в "Stalker 2" на стенде Xbox
© AFP 2023 / Ina Fassbender
Показ фильма о "Starfield".
Показ фильма о "Starfield".
© AFP 2023 / Ina Fassbender
Стенд с самыми старыми компьютерными играми.
Стенд с самыми старыми компьютерными играми.