https://uz.sputniknews.ru/20230825/dollar-vyros-yevro-upal-sentrobank-uzbekistana-ustanovil-novyye-kursy-valyut-38233780.html
Доллар вырос, евро упал — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют
Доллар вырос, евро упал — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют
Центральный банк Узбекистана установил с 28 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-08-25T16:01+0500
2023-08-25T16:01+0500
2023-08-25T16:43+0500
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 070,10 сумов (+21,08), евро — 13 023,64 сума (-47,14), рубля — 128,17 сума (+0,56), а китайского юаня — 1 655,62 сума (+0,60), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан курс валют цб центральный банк евро доллар сум рубль китайский юань 28 августа
узбекистан курс валют цб центральный банк евро доллар сум рубль китайский юань 28 августа
Доллар вырос, евро упал — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют
16:01 25.08.2023 (обновлено: 16:43 25.08.2023)
Центральный банк Узбекистана установил с 28 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.