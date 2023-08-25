https://uz.sputniknews.ru/20230825/dollar-vyros-yevro-upal-sentrobank-uzbekistana-ustanovil-novyye-kursy-valyut-38233780.html

Доллар вырос, евро упал — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют

Доллар вырос, евро упал — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют

Центральный банк Узбекистана установил с 28 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-08-25T16:01+0500

2023-08-25T16:01+0500

2023-08-25T16:43+0500

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 070,10 сумов (+21,08), евро — 13 023,64 сума (-47,14), рубля — 128,17 сума (+0,56), а китайского юаня — 1 655,62 сума (+0,60), сообщает ЦБ страны.

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