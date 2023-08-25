https://uz.sputniknews.ru/20230825/donalda-trampa-ofitsialno-vzyali-pod-arest-38215183.html
Дональда Трампа официально взяли под арест
Дональда Трампа официально взяли под арест
Данные Трампа появились на сайте тюрьмы округа Фултон, куда Трамп недавно приехал, чтобы сдаться властям
2023-08-25T09:38+0500
2023-08-25T09:38+0500
2023-08-25T09:41+0500
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп официально помещен под арест в рамках дела о попытках рэкетирскими методами переиграть в свою пользу итоги выборов в штате Джорджия, сообщает РИА Новости.По предварительной договоренности сторон, его должны вскоре освободить под залог в $200 тыс. Процедура ареста обычно предусматривает обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев.Следствие утверждает, что после президентских выборов 2020 года Трамп, в частности, требовал от должностных лиц в штате Джорджия найти ему не достающие для победы голоса. Свою вину Трамп не признает и продолжает утверждать, что выборы в Джорджии проходили с нарушениями.
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сша в мире экс-президент дональд трамп арест залог штат джорджия сайт тюрьма округ фултон
сша в мире экс-президент дональд трамп арест залог штат джорджия сайт тюрьма округ фултон
Дональда Трампа официально взяли под арест
09:38 25.08.2023 (обновлено: 09:41 25.08.2023)
Данные Трампа появились на сайте тюрьмы округа Фултон, куда Трамп недавно приехал, чтобы сдаться властям.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Экс-президент США Дональд Трамп официально помещен под арест в рамках дела о попытках рэкетирскими методами переиграть в свою пользу итоги выборов в штате Джорджия, сообщает РИА Новости
.
"Его данные — имя, возраст, адрес, описание внешности и инкриминируемые статьи — появились на сайте тюрьмы округа Фултон, куда Трамп недавно приехал, чтобы сдаться властям", — говорится в сообщении.
По предварительной договоренности сторон, его должны вскоре освободить под залог в $200 тыс. Процедура ареста обычно предусматривает обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев.
Следствие утверждает, что после президентских выборов 2020 года Трамп, в частности, требовал от должностных лиц в штате Джорджия найти ему не достающие для победы голоса. Свою вину Трамп не признает и продолжает утверждать, что выборы в Джорджии проходили с нарушениями.