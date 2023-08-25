https://uz.sputniknews.ru/20230825/novyy-posol-turkmenistan-uzbekistan-glava-mid-veritelnyye-gramoty-38216501.html
Новый посол Туркменистана в Узбекистане вручил главе МИД копию верительных грамот
Новый посол Туркменистана в Узбекистане вручил главе МИД копию верительных грамот
В последние годы наблюдается беспрецедентное расширение узбекско-туркменских отношений
2023-08-25T10:27+0500
2023-08-25T10:27+0500
2023-08-25T11:08+0500
узбекистан
мид
мид узбекистана
бахтиер саидов
верительные грамоты
посол
туркменистан
сотрудничество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38216333_0:0:569:321_1920x0_80_0_0_033b608d8cacde2faeb57b84bffffbee.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Новый посол Туркменистана Шадурды Мередов вручил министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову копию верительных грамот, сообщает МИД. Напомним, что Шадурды Мередов сменил на этом посту Язгулы Маммедова. До этого Мередов был послом Туркменистана в Кыргызстане.
узбекистан
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38216333_57:11:551:382_1920x0_80_0_0_ce92f6148a7bc2031cdf1f6b00fe8b8a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан туркменистан посол копии верительных грамот мид министр иностранных дел бахтиёр саидов шадурды мередов
узбекистан туркменистан посол копии верительных грамот мид министр иностранных дел бахтиёр саидов шадурды мередов
Новый посол Туркменистана в Узбекистане вручил главе МИД копию верительных грамот
10:27 25.08.2023 (обновлено: 11:08 25.08.2023)
Как отметил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов, в последние годы наблюдается беспрецедентное расширение узбекско-туркменских отношений.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Новый посол Туркменистана Шадурды Мередов вручил министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову копию верительных грамот, сообщает МИД
.
"Приняли копии верительных грамот вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Узбекистане Шадурди Мередова. В последние годы мы стали свидетелями беспрецедентного расширения узбекско-туркменских отношений. Мы добились многих результатов, еще больше впереди", — сообщил в своем Telegram-канале
министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.
Напомним, что Шадурды Мередов сменил на этом посту Язгулы Маммедова. До этого Мередов был послом Туркменистана в Кыргызстане.