https://uz.sputniknews.ru/20230825/novyy-posol-turkmenistan-uzbekistan-glava-mid-veritelnyye-gramoty-38216501.html

Новый посол Туркменистана в Узбекистане вручил главе МИД копию верительных грамот

Новый посол Туркменистана в Узбекистане вручил главе МИД копию верительных грамот

В последние годы наблюдается беспрецедентное расширение узбекско-туркменских отношений

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узбекистан

мид

мид узбекистана

бахтиер саидов

верительные грамоты

посол

туркменистан

сотрудничество

политика

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Новый посол Туркменистана Шадурды Мередов вручил министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову копию верительных грамот, сообщает МИД. Напомним, что Шадурды Мередов сменил на этом посту Язгулы Маммедова. До этого Мередов был послом Туркменистана в Кыргызстане.

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узбекистан туркменистан посол копии верительных грамот мид министр иностранных дел бахтиёр саидов шадурды мередов