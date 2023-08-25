Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230825/novyy-posol-turkmenistan-uzbekistan-glava-mid-veritelnyye-gramoty-38216501.html
Новый посол Туркменистана в Узбекистане вручил главе МИД копию верительных грамот
Новый посол Туркменистана в Узбекистане вручил главе МИД копию верительных грамот
В последние годы наблюдается беспрецедентное расширение узбекско-туркменских отношений
2023-08-25T10:27+0500
2023-08-25T11:08+0500
узбекистан
мид
мид узбекистана
бахтиер саидов
верительные грамоты
посол
туркменистан
сотрудничество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38216333_0:0:569:321_1920x0_80_0_0_033b608d8cacde2faeb57b84bffffbee.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Новый посол Туркменистана Шадурды Мередов вручил министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову копию верительных грамот, сообщает МИД. Напомним, что Шадурды Мередов сменил на этом посту Язгулы Маммедова. До этого Мередов был послом Туркменистана в Кыргызстане.
узбекистан
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38216333_57:11:551:382_1920x0_80_0_0_ce92f6148a7bc2031cdf1f6b00fe8b8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан туркменистан посол копии верительных грамот мид министр иностранных дел бахтиёр саидов шадурды мередов
узбекистан туркменистан посол копии верительных грамот мид министр иностранных дел бахтиёр саидов шадурды мередов

Новый посол Туркменистана в Узбекистане вручил главе МИД копию верительных грамот

10:27 25.08.2023 (обновлено: 11:08 25.08.2023)
© ИА "Дунё"Новый посол Туркменистана вручил министру иностранных дел Узбекистана копию верительных грамот
Новый посол Туркменистана вручил министру иностранных дел Узбекистана копию верительных грамот - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2023
© ИА "Дунё"
Подписаться на
НовостиTelegram
Как отметил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов, в последние годы наблюдается беспрецедентное расширение узбекско-туркменских отношений.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Новый посол Туркменистана Шадурды Мередов вручил министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову копию верительных грамот, сообщает МИД.
"Приняли копии верительных грамот вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Узбекистане Шадурди Мередова. В последние годы мы стали свидетелями беспрецедентного расширения узбекско-туркменских отношений. Мы добились многих результатов, еще больше впереди", — сообщил в своем Telegram-канале министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.
Напомним, что Шадурды Мередов сменил на этом посту Язгулы Маммедова. До этого Мередов был послом Туркменистана в Кыргызстане.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0