https://uz.sputniknews.ru/20230825/putin-soboleznovaniya-semi-pogibshiye-aviakatastrofa-tver-38213990.html

Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью

Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью

Президент России заверил, что расследование этого дела доведут до конца

2023-08-25T09:05+0500

2023-08-25T09:05+0500

2023-08-25T09:09+0500

россия

евгений пригожин

самолет

авиакатастрофа

тверская область

президент

президент рф

владимир путин

соболезнования

погибшие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38133926_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1af7fb78d8bebe8004129f0474b0d7cc.jpg

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области, сообщает РИА Новости.Он подчеркнул, что, согласно первичным данным, в самолете находились в том числе сотрудники "Группы Вагнера". Глава РФ отметил весомый вклад этих людей в борьбу с неонацистским режимом на Украине. Он заявил, что в России об этом знают и никогда не забудут.Президент также упомянул основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Путин подчеркнул, что знал его с 1990-х годов.Путин также назвал Пригожина талантливым бизнесменом, который успешно работал не только в России, но и, в частности, в Африке. Там он занимался нефтью, газом, а также добычей драгоценных металлов и камней, напомнил президент. По его словам, Пригожин вернулся из Африки только накануне и встретился в России с некоторыми официальными лицами.Как сообщил президент, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил ему о начале расследования авиакатастрофы. Он добавил, что сейчас проводятся технические и генетические экспертизы, которые требуют времени. При этом Путин заверил, что расследование этого дела доведут до конца.Напомним, в среду вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

россия

тверская область

днр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия тверская область авиакатастрофа тверская область евгений пригожин президент владимир путин соболезнования семьи погибших