https://uz.sputniknews.ru/20230825/putin-soboleznovaniya-semi-pogibshiye-aviakatastrofa-tver-38213990.html
Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью
Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью
Президент России заверил, что расследование этого дела доведут до конца
2023-08-25T09:05+0500
2023-08-25T09:05+0500
2023-08-25T09:09+0500
россия
евгений пригожин
самолет
авиакатастрофа
тверская область
президент
президент рф
владимир путин
соболезнования
погибшие
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области, сообщает РИА Новости.Он подчеркнул, что, согласно первичным данным, в самолете находились в том числе сотрудники "Группы Вагнера". Глава РФ отметил весомый вклад этих людей в борьбу с неонацистским режимом на Украине. Он заявил, что в России об этом знают и никогда не забудут.Президент также упомянул основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Путин подчеркнул, что знал его с 1990-х годов.Путин также назвал Пригожина талантливым бизнесменом, который успешно работал не только в России, но и, в частности, в Африке. Там он занимался нефтью, газом, а также добычей драгоценных металлов и камней, напомнил президент. По его словам, Пригожин вернулся из Африки только накануне и встретился в России с некоторыми официальными лицами.Как сообщил президент, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил ему о начале расследования авиакатастрофы. Он добавил, что сейчас проводятся технические и генетические экспертизы, которые требуют времени. При этом Путин заверил, что расследование этого дела доведут до конца.Напомним, в среду вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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россия тверская область авиакатастрофа тверская область евгений пригожин президент владимир путин соболезнования семьи погибших
россия тверская область авиакатастрофа тверская область евгений пригожин президент владимир путин соболезнования семьи погибших
Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью
09:05 25.08.2023 (обновлено: 09:09 25.08.2023)
Президент России заверил, что расследование этого дела доведут до конца.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области, сообщает РИА Новости
.
"Прежде всего, хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия", — заявил президент.
Он подчеркнул, что, согласно первичным данным, в самолете находились в том числе сотрудники "Группы Вагнера". Глава РФ отметил весомый вклад этих людей в борьбу с неонацистским режимом на Украине. Он заявил, что в России об этом знают и никогда не забудут.
Президент также упомянул основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Путин подчеркнул, что знал его с 1990-х годов.
"Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы", — сказал он.
Путин также назвал Пригожина талантливым бизнесменом, который успешно работал не только в России, но и, в частности, в Африке. Там он занимался нефтью, газом, а также добычей драгоценных металлов и камней, напомнил президент. По его словам, Пригожин вернулся из Африки только накануне и встретился в России с некоторыми официальными лицами.
Как сообщил президент, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил ему о начале расследования авиакатастрофы. Он добавил, что сейчас проводятся технические и генетические экспертизы, которые требуют времени. При этом Путин заверил, что расследование этого дела доведут до конца.
Напомним, в среду вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.
Согласно опубликованному Росавиацией
списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин
. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.