https://uz.sputniknews.ru/20230825/rossiya-kompaniya-prezentatsiya-samarkand-promzona-marakand-38234980.html
Российским компаниям презентовали самаркандскую промышленную зону "Мараканд"
Российским компаниям презентовали самаркандскую промышленную зону "Мараканд"
Приоритетным направлением развития "Мараканда" станет, в частности создание производств готовой продукции с привлечением резидентов из России
2023-08-25T16:21+0500
2023-08-25T16:21+0500
2023-08-25T16:50+0500
узбекистан
россия
константин злыгостев
промышленная зона
мараканд
торговое представительство
самарканд
сотрудничество
экономика
строительство
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Российским компаниям презентовали возможности промышленной зоны "Мараканд", сообщает Торгпредство РФ в Узбекистане. О потенциале самаркандской промзоны рассказали на рабочем совещании, прошедшем в формате видеоконференцсвязи. В нем приняли участие замдиректора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Артур Галиуллин, генеральный директор "Marakand Logair" Икром Ядгаров, торговый представитель РФ в Узбекистане Констанин Злыгостев, а также представители российских компаний. Приоритетными направлениями развития "Мараканда" станут создание производств готовой продукции с привлечением резидентов из России, узбекско-российских СП в таких отраслях как металлообработка, фармпромышленность, электроника, производство автокомпонентов, строительных материалов (с потенциалом экспорта готовой продукции в Россию и соседние страны). Торгпред Константин Злыгостев отметил важность присутствия на рынке Узбекистана российских компаний, которые будут способствовать развитию промышленной кооперации между двумя странами. "Мараканд" располагается на территории 30 га недалеко от международного аэропорта Самарканда. В настоящее время ведется застройка приаэропортовой зоны между воздушной гаванью и главной транзитной трассой республики (М-37). Строительство промзоны рассчитано на несколько этапов. Проект предусматривает создание таких ключевых объектов, как индустриальный кластер/технопарк, складской комплекс, таможенная зона, социально-торговый кластер.
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узбекистан россия презентация торговое представительство экономика самаркандская область промышленная зона мараканд рабочее совещание торговый представитель рф констанин злыгостев
узбекистан россия презентация торговое представительство экономика самаркандская область промышленная зона мараканд рабочее совещание торговый представитель рф констанин злыгостев
Российским компаниям презентовали самаркандскую промышленную зону "Мараканд"
16:21 25.08.2023 (обновлено: 16:50 25.08.2023)
Приоритетным направлением развития "Мараканда" станет, в частности, создание производств готовой продукции с привлечением резидентов из России.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Российским компаниям презентовали возможности промышленной зоны "Мараканд", сообщает Торгпредство РФ в Узбекистане.
О потенциале самаркандской промзоны рассказали на рабочем совещании, прошедшем в формате видеоконференцсвязи. В нем приняли участие замдиректора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Артур Галиуллин, генеральный директор "Marakand Logair" Икром Ядгаров, торговый представитель РФ в Узбекистане Констанин Злыгостев, а также представители российских компаний.
Приоритетными направлениями развития "Мараканда" станут создание производств готовой продукции с привлечением резидентов из России, узбекско-российских СП в таких отраслях как металлообработка, фармпромышленность, электроника, производство автокомпонентов, строительных материалов (с потенциалом экспорта готовой продукции в Россию и соседние страны).
Торгпред Константин Злыгостев отметил важность присутствия на рынке Узбекистана российских компаний, которые будут способствовать развитию промышленной кооперации между двумя странами.
"Уверен, что сейчас как никогда важно расширять присутствие российских компаний на рынке республики за счет локализации здесь хотя бы части производственного процесса. Подобные инициативы внесут весомый вклад в развитие промышленной кооперации между Россией и Узбекистаном", — сказал Злыгостев.
"Мараканд" располагается на территории 30 га недалеко от международного аэропорта Самарканда. В настоящее время ведется застройка приаэропортовой зоны между воздушной гаванью и главной транзитной трассой республики (М-37).
Строительство промзоны рассчитано на несколько этапов. Проект предусматривает создание таких ключевых объектов, как индустриальный кластер/технопарк, складской комплекс, таможенная зона, социально-торговый кластер.