Саида Мирзиёева — биография

с 2019-2020 год — заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз; с 2019-2020 год — заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз;

с 2020 по 2022 год — заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа; с 2020 по 2022 год — заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа;