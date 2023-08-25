Саида Мирзиёева — биография
17:10 25.08.2023 (обновлено: 17:21 25.08.2023)
Что известно о новом помощнике президента Узбекистана.
Саида Шавкатовна Мирзиёева родилась 4 ноября 1984 года в городе Коканде Ферганской области.
© Social media page of Saida MirziyoyevaЗампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева
Она является выпускницей Университета мировой экономики и дипломатии, Ташкентского государственного юридического университета, Московского государственного университета имени Ломоносова. Кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность:
с 2019-2020 год — заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз;
с 2020 по 2022 год — заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа;
с 2022 года — заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента РУз.
© Миллий масс-медиани қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш жамоат фонди Васийлик кенгаши раиси ўринбосари Саида МирзиёеваДочери и супруга Шавката Мирзиёева посетили туристический комплекс "Вечный город"
© Миллий масс-медиани қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш жамоат фонди Васийлик кенгаши раиси ўринбосари Саида Мирзиёева
Саида Мирзиёева замужем, мать троих детей.