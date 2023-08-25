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https://uz.sputniknews.ru/20230825/saida-mirziyoeva--biografiya-38236983.html
Саида Мирзиёева — биография
Саида Мирзиёева — биография
Что известно о новом помощнике президента Узбекистана.
2023-08-25T17:10+0500
2023-08-25T17:21+0500
узбекистан
саида мирзиёева
биография
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Саида Шавкатовна Мирзиёева родилась 4 ноября 1984 года в городе Коканде Ферганской области. Она является выпускницей Университета мировой экономики и дипломатии, Ташкентского государственного юридического университета, Московского государственного университета имени Ломоносова. Кандидат экономических наук.Трудовая деятельность:Саида Мирзиёева замужем, мать троих детей.
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узбекистан саида мирзиёева биография
узбекистан саида мирзиёева биография

Саида Мирзиёева — биография

17:10 25.08.2023 (обновлено: 17:21 25.08.2023)
© Telegram/Saida MirziyoyevaСаида Мирзиёева
Саида Мирзиёева - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2023
© Telegram/Saida Mirziyoyeva
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НовостиTelegram
Что известно о новом помощнике президента Узбекистана.
Саида Шавкатовна Мирзиёева родилась 4 ноября 1984 года в городе Коканде Ферганской области.
© Social media page of Saida MirziyoyevaЗампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева
Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2023
© Social media page of Saida Mirziyoyeva
© telegram/SaidaMirziyoyevaФотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе
Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2023
© telegram/SaidaMirziyoyeva
Она является выпускницей Университета мировой экономики и дипломатии, Ташкентского государственного юридического университета, Московского государственного университета имени Ломоносова. Кандидат экономических наук.
© Telegram/Saida MirziyoyevaСаида Мирзиёева
Саида Мирзиёева - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2023
© Telegram/Saida Mirziyoyeva
© Telegram/Saida MirziyoyevaСаида Мирзиёева
Саида Мирзиёева - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2023
© Telegram/Saida Mirziyoyeva
Трудовая деятельность:
с 2019-2020 год — заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз;
с 2020 по 2022 год — заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа;
с 2022 года — заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента РУз.
© Миллий масс-медиани қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш жамоат фонди Васийлик кенгаши раиси ўринбосари Саида МирзиёеваДочери и супруга Шавката Мирзиёева посетили туристический комплекс "Вечный город"
Дочери и супруга Шавката Мирзиёева посетили туристический комплекс Вечный город - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2023
© Миллий масс-медиани қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш жамоат фонди Васийлик кенгаши раиси ўринбосари Саида Мирзиёева
Саида Мирзиёева замужем, мать троих детей.
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