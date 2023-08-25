https://uz.sputniknews.ru/20230825/shkola-shkolnik-sbory-shkolnyye-prinadlejnosti-uzbekistan-2023-god-38233652.html

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Узбекистане в 2023 году — калькулятор

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Узбекистане в 2023 году — калькулятор

До нового учебного года остается меньше двух недель. Родители активно покупают учебные принадлежности и форму. Корреспондент Sputnik выяснил, сколько стоит собрать ребенка в школу в Узбекистане в 2023 году.

2023-08-25T17:21+0500

2023-08-25T17:21+0500

2023-08-25T17:21+0500

школа

узбекистан

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Цены на школьные принадлежности варьируются от 500 сумов (обложка для тетради) до 250 тысяч сумов (портфель). Так, например, 12 листовая тетрадь обойдется в 2-3 тысячи сумов, шариковая ручка — 500-4 тыс. сумов, дневник — 4-42 тыс. сумов.Что касается школьной формы, то цена рубашки для мальчиков/юношей может достигать 210 тыс. сумов, брюк — 200 тыс. сумов, туфель — 450 тыс. сумов. Блузка для девочек/девушек обойдется в 100-200 тыс. сумов, юбка — 162-250 тыс. сумов, пиджак — 182-400 тыс. сумов, туфли — 140-360 тыс. сумов.Отметим, что все данные собраны на рынках и школьных ярмарках Узбекистана, указанные цены не окончательные. Стоимость аналогичных товаров в торговых центрах может значительно отличаться.По словам продавцов, активнее всего родители закупают школьные принадлежности за 1-2 недели до начала занятий в школе. Купить канцелярию и одеть школьника можно на специальных школьных ярмарках, которые открылись по всей стране, на рынках и в онлайн магазинах.Ассортимент школьных товаров широкий. А цены зачастую зависят от страны производителя. Так, школьный пенал может стоить от 5 до 60 тыс. сумов. А стоимость рюкзака колеблется от 79 до 250 тыс. сумов.

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