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https://uz.sputniknews.ru/20230825/tashkent-otklyucheniye-goryachaya-voda-adres-38217598.html
Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса
Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса
Отключение горячей воды связано с плановыми работами на газопроводе высокого давления "Hududgaz Poytaxt"
2023-08-25T11:15+0500
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узбекистан
ташкент
горячая вода
отключение воды
мирабадский район
сергелийский район
яшнабадский район
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Сегодня горячей воды не будет в некоторых локациях Мирабадского, Сергелийского и Яшнабадского районов, сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Отключение затронет следующие локации: Отключение связано с плановыми работами на газопроводе высокого давления "Hududgaz Poytaxt". Работы будут проводится 25 августа с 10.00 до 26 августа 9.00.Горячую воду дадут во второй половине дня 26 августа после возобновления газоснабжения и запуска котельной ТЦ-6.
узбекистан
ташкент
мирабадский район
сергелийский район
яшнабадский район
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узбекистан ташкент отключение воды горячая вода мирабадский район сергелийский район яшнабадский район адреса локации газопровод высокое давление hududgaz poytaxt
узбекистан ташкент отключение воды горячая вода мирабадский район сергелийский район яшнабадский район адреса локации газопровод высокое давление hududgaz poytaxt

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

11:15 25.08.2023 (обновлено: 11:34 25.08.2023)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды. Иллюстративное фото
Сезонное отключение горячей воды. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Отключение горячей воды связано с плановыми работами на газопроводе высокого давления "Hududgaz Poytaxt".
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Сегодня горячей воды не будет в некоторых локациях Мирабадского, Сергелийского и Яшнабадского районов, сообщает компания Veolia Energy Tashkent.
Отключение затронет следующие локации:
Мирабадский р-н: м-в Куйлюк — 1, 2, 3 и 4, ул. Мунис, Янги Куйлюк, Саракуль, Фитрат, Олтин-Куль, Янгизамон, Таллимаржон, Сайхун, роддом № 5;
Сергелийский р-н: м-в Куйлюк — 5, 6 и 7;
Яшнабадский р-н: ул. Мумтоз, Фаргона Йули, м-в Куйлюк Обводная.
Отключение связано с плановыми работами на газопроводе высокого давления "Hududgaz Poytaxt". Работы будут проводится 25 августа с 10.00 до 26 августа 9.00.
Горячую воду дадут во второй половине дня 26 августа после возобновления газоснабжения и запуска котельной ТЦ-6.
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