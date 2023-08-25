https://uz.sputniknews.ru/20230825/tashkent-otklyucheniye-goryachaya-voda-adres-38217598.html

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

Отключение горячей воды связано с плановыми работами на газопроводе высокого давления "Hududgaz Poytaxt"

2023-08-25T11:15+0500

2023-08-25T11:15+0500

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узбекистан

ташкент

горячая вода

отключение воды

мирабадский район

сергелийский район

яшнабадский район

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Сегодня горячей воды не будет в некоторых локациях Мирабадского, Сергелийского и Яшнабадского районов, сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Отключение затронет следующие локации: Отключение связано с плановыми работами на газопроводе высокого давления "Hududgaz Poytaxt". Работы будут проводится 25 августа с 10.00 до 26 августа 9.00.Горячую воду дадут во второй половине дня 26 августа после возобновления газоснабжения и запуска котельной ТЦ-6.

узбекистан

ташкент

мирабадский район

сергелийский район

яшнабадский район

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