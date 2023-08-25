Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса
11:15 25.08.2023 (обновлено: 11:34 25.08.2023)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды. Иллюстративное фото
© Sputnik / Евгений Одиноков/
Отключение горячей воды связано с плановыми работами на газопроводе высокого давления "Hududgaz Poytaxt".
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Сегодня горячей воды не будет в некоторых локациях Мирабадского, Сергелийского и Яшнабадского районов, сообщает компания Veolia Energy Tashkent.
Отключение затронет следующие локации:
Мирабадский р-н: м-в Куйлюк — 1, 2, 3 и 4, ул. Мунис, Янги Куйлюк, Саракуль, Фитрат, Олтин-Куль, Янгизамон, Таллимаржон, Сайхун, роддом № 5;
Сергелийский р-н: м-в Куйлюк — 5, 6 и 7;
Яшнабадский р-н: ул. Мумтоз, Фаргона Йули, м-в Куйлюк Обводная.
Отключение связано с плановыми работами на газопроводе высокого давления "Hududgaz Poytaxt". Работы будут проводится 25 августа с 10.00 до 26 августа 9.00.
Горячую воду дадут во второй половине дня 26 августа после возобновления газоснабжения и запуска котельной ТЦ-6.