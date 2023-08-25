https://uz.sputniknews.ru/20230825/tashkent-pogoda-25-avgust-2023-38174426.html
Температура растет— прогноз погоды в Ташкенте на 25 августа
Температура растет— прогноз погоды в Ташкенте на 25 августа
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в пятницу.
2023-08-25T05:04+0500
2023-08-25T05:04+0500
2023-08-25T05:04+0500
узбекистан
ташкент
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
погода
погода в ташкенте
общество
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/07/36627138_394:233:3072:1739_1920x0_80_0_0_cfe857efcee3168141cd0ce66be0afab.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В пятницу в Ташкенте будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 36-38 градусов тепла.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/07/36627138_849:379:2769:1819_1920x0_80_0_0_ef0176bd1590b4edfa057ec547b21ed0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент прогноз погоды прогноз погоды в ташкенте погода в ташкенте общество узгидромет
узбекистан ташкент прогноз погоды прогноз погоды в ташкенте погода в ташкенте общество узгидромет
Температура растет— прогноз погоды в Ташкенте на 25 августа
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в пятницу.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
В пятницу в Ташкенте будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем 36-38 градусов тепла.