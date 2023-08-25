https://uz.sputniknews.ru/20230825/tashkent-pogoda-25-avgust-2023-38174426.html

Температура растет— прогноз погоды в Ташкенте на 25 августа

Температура растет— прогноз погоды в Ташкенте на 25 августа

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в пятницу.

2023-08-25T05:04+0500

2023-08-25T05:04+0500

2023-08-25T05:04+0500

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В пятницу в Ташкенте будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 36-38 градусов тепла.

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