https://uz.sputniknews.ru/20230825/tramp-pervyy-prezident-ssha-tyuremnoye-foto-38215022.html
Трамп стал первым президентом США, у которого есть официальное тюремное фото
Трамп стал первым президентом США, у которого есть официальное тюремное фото
Это фото стало первым с 2021 года постом Трампа в соцсети X, которая когда-то называлась Twitter
2023-08-25T10:47+0500
2023-08-25T10:47+0500
2023-08-25T10:51+0500
трамп
дональд трамп
президент
президент сша
фото
магшот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38214848_0:77:320:257_1920x0_80_0_0_7c81e909be9123d22087f59912a81ac5.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Трамп стал первым президентом США, у которого есть официальное тюремное фото, сообщает РИА Новости: США. Трамп опубликовал пост в социальной сети, выложив свой тюремный снимок (магшот) и подписав его: "вмешательство в выборы", "никогда не сдавайся" и ссылку на свой сайт.В предыдущих трех случаях при аресте Трампа не фотографировали. Владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск уже отреагировал на первый с 2021 года твит бывшего президента США Дональда Трампа.Накануне бывший президент США прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате. Трампа сфотографировали при аресте, его так называемый магшот распространил офис шерифа округа Фултон.Трамп активно использовал Twitter, пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38214848_0:47:320:287_1920x0_80_0_0_f81660a85981e5898c0fa3d2e5243d83.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша президент дональд трамп тюремное фото пост соцсеть x twitter магшот аккаунт
сша президент дональд трамп тюремное фото пост соцсеть x twitter магшот аккаунт
Трамп стал первым президентом США, у которого есть официальное тюремное фото
10:47 25.08.2023 (обновлено: 10:51 25.08.2023)
Это фото стало первым с 2021 года постом Трампа в соцсети X, которая когда-то называлась Twitter.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Трамп стал первым президентом США, у которого есть официальное тюремное фото, сообщает РИА Новости: США
.
Трамп опубликовал пост в социальной сети, выложив свой тюремный снимок (магшот) и подписав его: "вмешательство в выборы", "никогда не сдавайся" и ссылку на свой сайт.
В предыдущих трех случаях при аресте Трампа не фотографировали.
Владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск
уже отреагировал на первый с 2021 года твит бывшего президента США Дональда Трампа.
"Следующий уровень", — написал Маск.
Накануне бывший президент США прибыл в тюрьму в штате Джорджия
, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате. Трампа сфотографировали при аресте, его так называемый магшот распространил офис шерифа округа Фултон.
Трамп активно использовал Twitter, пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.