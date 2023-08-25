https://uz.sputniknews.ru/20230825/tramp-pervyy-prezident-ssha-tyuremnoye-foto-38215022.html

Трамп стал первым президентом США, у которого есть официальное тюремное фото

Трамп стал первым президентом США, у которого есть официальное тюремное фото

Это фото стало первым с 2021 года постом Трампа в соцсети X, которая когда-то называлась Twitter

2023-08-25T10:47+0500

2023-08-25T10:47+0500

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трамп

дональд трамп

президент

президент сша

фото

магшот

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Трамп стал первым президентом США, у которого есть официальное тюремное фото, сообщает РИА Новости: США. Трамп опубликовал пост в социальной сети, выложив свой тюремный снимок (магшот) и подписав его: "вмешательство в выборы", "никогда не сдавайся" и ссылку на свой сайт.В предыдущих трех случаях при аресте Трампа не фотографировали. Владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск уже отреагировал на первый с 2021 года твит бывшего президента США Дональда Трампа.Накануне бывший президент США прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате. Трампа сфотографировали при аресте, его так называемый магшот распространил офис шерифа округа Фултон.Трамп активно использовал Twitter, пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.

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