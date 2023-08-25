https://uz.sputniknews.ru/20230825/uzbekistan-identefikatsiya-jivotnyx-vnedreniye-38233347.html
В Узбекистане внедрят систему учета животных — что она предусматривает
В Узбекистане внедрят систему учета животных — что она предусматривает
Это позволит обеспечить правильный учёт поголовья и качественный контроль за состоянием каждого конкретного животного. Систему идентификации, регистрации и наблюдения за животными внедрят в два этапа — с 2023 по 2026 годы.
2023-08-25T15:43+0500
2023-08-25T15:43+0500
2023-08-25T15:53+0500
общество
узбекистан
животноводство
постановление
животные
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Узбекистане внедрят систему идентификации (учета) животных. Это определено в Постановлении президента “О дополнительных мерах по совершенствованию системы идентификации в животноводстве и сферы племеноводства.”Систему внедрят в два этапа:Ответственным органом в этой области является Комитет ветеринарии и развития животноводства.Согласно Постановлению, при Комитете создадут Центр идентификации, регистрации и наблюдения за животными в форме госучреждения.Как идентифицируют животных?Идентификацию животных проводят путем закрепления бирок, жетонов, нанесении клейма, и вживления чипа. Таким образом животному присваивают его индивидуальный цифровой идентификатор.Сведения о животных вносят в электронную информационную систему, также на них оформляют ветеринарный паспорт.Идентификация животных позволяет собирать и использовать актуальную информацию о поголовье, а также личных данных каждой конкретной особи, включая ее возраст, визуальные характеристики, состояние здоровья, этапы ветеринарного контроля, профилактические мероприятия и применённую терапию.
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общество узбекистан животноводство животные постановление общество
общество узбекистан животноводство животные постановление общество
В Узбекистане внедрят систему учета животных — что она предусматривает
15:43 25.08.2023 (обновлено: 15:53 25.08.2023)
Это позволит обеспечить правильный учет поголовья и качественный контроль за состоянием каждого конкретного животного. Систему идентификации, регистрации и наблюдения за животными внедрят в два этапа — с 2023 по 2026 годы.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
В Узбекистане внедрят систему идентификации (учета) животных. Это определено в Постановлении
президента “О дополнительных мерах по совершенствованию системы идентификации в животноводстве и сферы племеноводства.”
Систему внедрят в два этапа:
на первом этапе в 2023-2024 годах — в 25 районах, специализирующихся на животноводстве;
на втором этапе в 2025-2026 годах — в остальных районах республики.
Ответственным органом в этой области является Комитет ветеринарии и развития животноводства.
Согласно Постановлению, при Комитете создадут Центр идентификации, регистрации и наблюдения за животными в форме госучреждения.
Как идентифицируют животных?
Идентификацию животных проводят путем закрепления бирок, жетонов, нанесении клейма, и вживления чипа. Таким образом животному присваивают его индивидуальный цифровой идентификатор.
Сведения о животных вносят в электронную информационную систему, также на них оформляют ветеринарный паспорт.
Идентификация животных позволяет собирать и использовать актуальную информацию о поголовье, а также личных данных каждой конкретной особи, включая ее возраст, визуальные характеристики, состояние здоровья, этапы ветеринарного контроля, профилактические мероприятия и применённую терапию.