https://uz.sputniknews.ru/20230825/uzbekistan-identefikatsiya-jivotnyx-vnedreniye-38233347.html

В Узбекистане внедрят систему учета животных — что она предусматривает

В Узбекистане внедрят систему учета животных — что она предусматривает

Это позволит обеспечить правильный учёт поголовья и качественный контроль за состоянием каждого конкретного животного. Систему идентификации, регистрации и наблюдения за животными внедрят в два этапа — с 2023 по 2026 годы.

2023-08-25T15:43+0500

2023-08-25T15:43+0500

2023-08-25T15:53+0500

общество

узбекистан

животноводство

постановление

животные

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Узбекистане внедрят систему идентификации (учета) животных. Это определено в Постановлении президента “О дополнительных мерах по совершенствованию системы идентификации в животноводстве и сферы племеноводства.”Систему внедрят в два этапа:Ответственным органом в этой области является Комитет ветеринарии и развития животноводства.Согласно Постановлению, при Комитете создадут Центр идентификации, регистрации и наблюдения за животными в форме госучреждения.Как идентифицируют животных?Идентификацию животных проводят путем закрепления бирок, жетонов, нанесении клейма, и вживления чипа. Таким образом животному присваивают его индивидуальный цифровой идентификатор.Сведения о животных вносят в электронную информационную систему, также на них оформляют ветеринарный паспорт.Идентификация животных позволяет собирать и использовать актуальную информацию о поголовье, а также личных данных каждой конкретной особи, включая ее возраст, визуальные характеристики, состояние здоровья, этапы ветеринарного контроля, профилактические мероприятия и применённую терапию.

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